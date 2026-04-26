Zaragoza concede el Premio Estrella de Europa 2026 al opositor venezolano Antonio Ledezma

Zaragoza, 25 abr (EFE).- El Ayuntamiento de Zaragoza entregará el Premio Estrella de Europa 2026 al opositor venezolano Antonio Ledezma por su defensa de los valores democráticos, el estado de derecho y los derechos humanos, en un acto institucional con motivo del Día de Europa que estará presidido por la alcaldesa, Natalia Chueca.

El consistorio ha destacado la trayectoria de Ledezma como figura relevante de la oposición democrática en Venezuela y su compromiso con principios como la separación de poderes y las libertades públicas, valores que sustentan el proyecto europeo.

Nacido en 1955 en San Juan de los Morros (Venezuela), Ledezma es abogado y ha desarrollado una amplia carrera política desde finales de los años 70 del siglo pasado, en la que ha ocupado cargos como diputado, senador y alcalde metropolitano de Caracas entre 2008 y 2015.

El Ayuntamiento ha valorado su papel frente a la deriva autoritaria del chavismo y ha destacado que Ledezma fue detenido en 2015 bajo acusaciones cuestionadas por la comunidad internacional y, tras permanecer en prisión y arresto domiciliario, abandonó el país en 2017 y se estableció en España, desde donde continúa su actividad política y de denuncia internacional.

Desde su exilio en Madrid, ha participado en iniciativas y redes de apoyo a una transición democrática en Venezuela, además de contribuir al debate público a través de publicaciones como Operación Guacamaya, en la que aborda la resistencia democrática en contextos de represión.

Con este reconocimiento, el Ayuntamiento de Zaragoza reafirma su compromiso con los valores fundacionales de la Unión Europea, como la libertad, la justicia y la dignidad humana, y distingue a figuras que contribuyen a su defensa y proyección internacional.

La entrega del galardón tendrá lugar en la Casa Consistorial en un acto institucional con motivo del Día de Europa. EFE

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