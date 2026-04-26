Suspendida la Muñalba Trail Xtreme de Regumiel de la Sierra (Burgos) por muerte corredor

Valladolid, 26 abr (EFE).- La muerte de un corredor de 62 años, el sábado por la tarde debido a un golpe en la cabeza, mientras disputaba la prueba de 12 kilómetros, ha motivado la suspensión de la carrera de 23 kilómetros de la jornada dominical de la Muñalba Trail Xtrem, en Regumiel de la Sierra (Burgos), donde se celebra este evento de atletismo en montaña.

El accidente se produjo poco antes de las 17:30 horas de este pasado sábado en una pista situada en la zona sureste de la Peña del Vaso, durante una de la carreras programadas, la de distancia corta.

La organización atendió al corredor mientras llegaba un helicóptero para evacuar al herido, que presentaba un traumatismo en la cabeza, pero falleció en el lugar del accidente, han informado este domingo fuentes del servicio Emergencias 1-1-2 Castilla y León.

La Muñalba Trail Xtrem (MTX) es una competición de atletismo en alta montaña que se celebra en Regumiel de la Sierra (Burgos), consta de varias pruebas en función de las categorías, y una de ellas incluye la ascensión al pico Muñalba (2.079 metros), en el Sistema Ibérico. EFE