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Incautan dos armas largas y gran cantidad de munición tras un tiroteo en Badajoz

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Mérida, 26 abr (EFE).- La Policía Nacional ha incautado dos armas largas y gran cantidad de munición después del tiroteo ocurrido esta semana en la barriada de San Roque, en Badajoz, tras el que fueron detenidos dos hombres y una mujer acusados de los supuestos delitos de tentativa de homicidio, pertenencia a grupo criminal organizado y tenencia ilícita de armas.

Diferentes llamadas a la SalaCIMACC091 alertaron el pasado jueves de posibles disparos en la zona del baluarte de San Roque y la calle Santo Cristo de la Paz.

Según ha informado este domingo la Policía Nacional en un comunicado, los agentes detuvieron a dos hombres que se habían refugiado en una farmacia y que estarían implicados en el tiroteo.

Los arrestados están acusados de los delitos de tentativa de homicidio, pertenencia a grupo criminal organizado y tenencia ilícita de armas.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha dicho esta semana que se trataba de dos ciudadanos colombianos.

En la zona se han recuperado dos cargadores municionados de diferentes calibres y ropa de los presuntos responsables.

Del resto de investigaciones se han hecho cargo las Brigadas de Policía Judicial y Científica, llevando a cabo un informe técnico policial en las zonas donde ocurrieron los hechos.

En un registro domiciliario practicado en la zona de Tres Arroyos incautaron dos armas largas, numerosa munición y un vehículo de alta gama sustraído.

En la barriada del Cerro de Reyes, los agentes identificaron y detuvieron a una mujer que portaba una bolsa con gran cantidad de munición de diferente calibre, en este caso por su presunta autoría de un delito de tenencia ilícita de armas y pertenencia a grupo criminal organizado.

Los tres detenidos, dos hombres y una mujer de entre 21 y 23 años, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial pertinente.

Estas investigaciones, declaradas secretas, continúan abiertas y no se descartan nuevas detenciones o actuaciones. EFE

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