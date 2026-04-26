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El Unicaja alcanza la victoria 900 en la Liga Endesa e iguala con cinco equipos

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Málaga, 26 abr (EFE).- El Unicaja ha conseguido ante el Hiopos Lleida (91-72), en la vigésimo octava jornada, la victoria 900 en la Liga Endesa, convirtiéndose en el sexto club en conseguirlo junto al Real Madrid, Barça, Asisa Joventut, Baskonia y Estudiantes.

El club malagueño debutó en Liga Nacional en la 1981-82, sumando 16 triunfos en 52 partidos disputados a lo largo de dos temporadas, y luego fue uno de los clubes fundadores de la ACB, donde acumula ya 884 victorias en 1.548 partidos desde la 1983-84, siendo en total 900 de 1.600.

Cinco de los ocho centenares de victorias cajistas se han producido en el Martín Carpena y el número 300 coincidió con el reestreno de la instalación en el 2000 tras permanecer clausurado por obras durante el año posterior a su construcción.

El Unicaja consiguió el triunfo 100 y 400 contra el Caja San Fernando en 1991 y 2004; el 200 ante el CB Murcia (1995); el 300 frente al Cantabria Lobos (2000); el 500 con el Barça (2007), el 600 con el Assignia Manresa (2012; el 700 con el Tecnyconta Zaragoza (2017) y el 800 con el Gran Canaria (2022). EFE

jrl/cb/og

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