Illa rechaza la 'prioridad nacional' y reivindica la igualdad "en derechos y deberes"

Barcelona, 26 abr (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrado este domingo su rechazo al criterio de 'prioridad nacional' pactado entre PP y Vox en Aragón y ha sostenido que todos los ciudadanos deben ser iguales "en derechos y deberes".

"No hay que dar ningún paso por este camino", ha advertido el presidente catalán en una declaración institucional desde Món Sant Benet, en Sant Fruitós del Bages (Barcelona), donde el Govern ha celebrado este domingo unas jornadas de trabajo.

A su juicio, los pactos de PP y Vox que introducen este criterio en la adjudicación de prestaciones públicas clasifican a las personas en "ciudadanos de primera y de segunda" con fórmulas de "discriminación".

"Todos iguales en derechos y deberes, pero también iguales en derechos en Cataluña. Esto no lo debemos permitir nunca y no lo permitiremos nunca. En Cataluña, todas las personas merecen la misma dignidad", ha añadido.

Illa ha reunido este fin de semana al Govern en Món Sant Benet en las IV Jornadas de Trabajo del Ejecutivo catalán fuera del Palau de la Generalitat. El Govern se marcaba como objetivo dar un impulso a la acción de gobierno en los servicios públicos y la reforma de la administración.

Tras estas jornadas, el presidente catalán ha explicado que identifica cinco "tensiones de fondo" en el actual contexto político.

"Esta misma madrugada ha habido noticias", ha deslizado, en alusión al intento de atentado en Estados Unidos contra el presidente Donald Trump.

Según ha dicho Illa, esas tensiones son la disyuntiva entre "paz o guerra", entre "democracia o autocracia", entre la "política de la humanidad o la crueldad" y entre "el Estado del bienestar o el bienestar para unos pocos".

A ello se le suma el reto de la "desigualdad", ha dicho el presidente catalán.

Para Illa, el reto al que se enfrentan los gobiernos es traducir estos valores en políticas públicas "transformadoras" al servicio de las personas.

Y en ese reto ha enmarcado el anuncio de un plan de choque para reducir las listas de espera de la dependencia en Cataluña que arrancará con un presupuesto de 25 millones este 2026.

En su declaración institucional antes de retomar las reuniones junto a sus 'consellers', Illa ha aprovechado para destacar los indicadores económicos que demuestran que Cataluña va "en la buena dirección".

Entre otros, ha reivindicado que uno de cada cuatro puestos de trabajo en España se crean en Cataluña, donde también radican tres de cada diez pisos de protección construidos en todo el Estado.

Además, la inversión extranjera ha llegado al récord de mil millones este año, un 20 % más que el anterior, y Cataluña es líder en innovación en España y ocupa el puesto 72 en el 'ranking' europeo.

"Hoy Cataluña va mejor que hace un año, pero en diez años Cataluña será el mejor país del mundo para vivir", ha celebrado. EFE

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