Espana agencias

Vezenkov (Olympiacos), MVP de la Euroliga 2025/26

Guardar

Madrid, 26 abr (EFE).- El búlgaro Sasha Vezenkov, pívot del Olympiacos griego, ha sido declarado mejor jugador (MVP) de la fase 'regular' de la Euroliga de baloncesto 2025/26, reconocimiento que logra por segunda vez después de haberlo ganado en la campaña 2022/23.

El premio, determinado por los votos de los capitanes y entrenadores de los equipos participantes (35% cada uno), medios de comunicación (20%) y aficionados (10%), le sitúa en cabeza por delante del francés Sylvain Francisco, base del Zalgiris Kaunas, y del estadounidense Elijah Bryant, escolta del Hapoel Tel Aviv.

Vezenkov, que iguala con dos galardones al francés Anthony Parker (2004/05 y 2005/06), ha conseguido 19,4 puntos por partido (ha conseguido por segunda vez en su carrera el trofeo Alphonso Ford al máximo anotador), una nota de 23.1, ha sido quinto en rebotes (6,6) y tercero en tiros de dos (4,9). Ha logrado dobles figuras en 33 de los 34 partidos disputados y ha superado los 20 tantos en 19 ocasiones.

Así mismo, el búlgaro, tercer jugador del Olympiacos en ganar el MVP de la campaña tras Milos Teodosic y Vassilis Spanoulis, ha sido incluido en el primer equipo de la Euroliga por cuarta vez en su carrera, con lo que iguala al griego Dimitris Diamantidis y solo es superado por el español Juan Carlos Navarro, que lo logró en cinco ocasiones.

Vezenkov es pieza fundamental para el Olympiacos, líder de la fase de liga del torneo continental y que el martes recibirá al Mónaco en el primer encuentro de la eliminatoria de cuartos de final. EFE

Últimas Noticias

Zaragoza concede el Premio Estrella de Europa 2026 al opositor venezolano Antonio Ledezma

Infobae

Los Gobiernos vasco y central empiezan a negociar la próxima semana la Seguridad Social

Infobae

Los tres años más convulsos del socialismo extremeño

Infobae

La receta de los partidos para las Fuerzas Armadas: subida de sueldos, ayudas a la movilidad y un índice de bienestar

La receta de los partidos para las Fuerzas Armadas: subida de sueldos, ayudas a la movilidad y un índice de bienestar

Sindicatos médicos llaman a otra huelga contra Sanidad entre reproches mutuos de mentir

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cuando los vecinos del municipio ‘más rico’ de Madrid salen respondones: han conseguido parar 1.000 viviendas, un Palacio de Congresos, un hotel de lujo y un recinto ferial

Cuando los vecinos del municipio ‘más rico’ de Madrid salen respondones: han conseguido parar 1.000 viviendas, un Palacio de Congresos, un hotel de lujo y un recinto ferial

El ascenso de Vox tras Aragón y Extremadura se estanca en Andalucía, según el CIS: permanece como tercera fuerza, pero puede perder escaños

La DGT lanza un número de asistencia psicológica para víctimas de tráfico: conoce cómo funciona el ‘018’ y qué servicios ofrece

La Audiencia de Madrid reconoce la nacionalidad española a una mujer guatemalteca descendiente de sefardíes por acreditar su genealogía y relación con el país

El debate de la integración protagoniza el pacto de PP y Vox con la polémica “prioridad nacional” y la primera prohibición autonómica del burka

ECONOMÍA

El agua redibuja el mapa del crecimiento: la disponibilidad hídrica empieza a definir dónde se invierte, qué se produce y qué territorios crecen

El agua redibuja el mapa del crecimiento: la disponibilidad hídrica empieza a definir dónde se invierte, qué se produce y qué territorios crecen

Las mascotas no pueden heredar una casa, pero sus dueños sí pueden indicar en el testamento dónde deben vivir y cuánto gastar en cuidarlas

La batalla entre las renovables y la nuclear en Extremadura la ganan las grandes energéticas: “Las compañías han ido posicionándose en el mercado del futuro”

Tres ciudades españolas entre las mejores del mundo para teletrabajar: Madrid y Barcelona no aparecen en el ranking

¿Si estás de baja puedes ir a la Feria de Abril? La respuesta de este abogado te sorprenderá

DEPORTES

Emmanuel Reyes Pla, el boxeador que se marchó de Cuba a España en busca de un sueño: “Mi padre me ha visto ser olímpico, con eso me puedo morir tranquilo

Emmanuel Reyes Pla, el boxeador que se marchó de Cuba a España en busca de un sueño: “Mi padre me ha visto ser olímpico, con eso me puedo morir tranquilo

El mito del ascenso a Primera División: el dinero “malgastado” de las ciudades de Segunda que apoyan a los clubes con recursos públicos

El Clásico puede decidir LaLiga: las cuentas del FC Barcelona para ser campeón ante el Real Madrid y las posibilidades de pasillo

Sinner y Sabalenka rechazan al Bernabéu: prefieren la Caja Mágica para preparar el Mutua Madrid Open, Roma y Roland Garros

El diseño del estadio, los palcos VIP o la reventa: por qué el Mutua Madrid Open parece vacío pese al cartel de ‘sould out’