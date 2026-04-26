Romper el silencio sobre el suicidio, un problema que la sociedad sigue evitando todavía

Isabel Rodríguez Ramiro

Madrid, 26 abr (EFE).- A las cinco de la mañana empieza la jornada de Jaime Domínguez, bombero del Ayuntamiento de Madrid, que en estas semanas suma kilómetros corriendo por toda la región con un objetivo que va más allá del deporte: abrir la conversación sobre salud mental y prevención del suicidio, un problema que, a su juicio, la sociedad sigue evitando todavía.

En una entrevista con EFE, Domínguez, que inició el reto 'Romper el Silencio' el 12 de abril, ha explicado que ya ha recorrido corriendo más de 40 municipios de la Comunidad de Madrid y acumula alrededor de 400 kilómetros, con etapas diarias que nunca bajan de la distancia de una maratón.

"A nivel deportivo voy bien, hay días mejores y peores, sobre todo a nivel mental, pero lo importante no es la marca personal, sino el mensaje", declara a EFE durante una pausa en su rutina.

El desafío consiste en recorrer corriendo los 179 municipios madrileños en unos dos meses, una iniciativa que forma parte de un proyecto mayor con el que pretende completar 3.953 kilómetros a lo largo de 2026, en referencia al número de personas fallecidas por suicidio en España en 2024, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

"Es una cifra muy dura, pero necesaria para entender la dimensión del problema", señala el bombero.

El proyecto lleva tres años gestándose y nace de una experiencia acumulada. En su entorno familiar, el suicidio le ha golpeado en tres ocasiones. En su trabajo como bombero, ha intervenido en situaciones que, reconoce, "te marcan".

"Siempre intentamos no llevarnos cosas del trabajo a casa, pero te las llevas, es inevitable. Somos humanos", admite.

No hubo un momento concreto en el que se diera cuenta de la necesidad de hablar de salud mental, sino que fue más bien "una suma de clics en su cabeza" que terminaron por empujarle a dar forma a un reto que buscaba ser "superlativo en lo deportivo" para atraer la atención y redirigirla hacia el verdadero problema.

"Primero llama la atención lo que haces, y después llega la pregunta de por qué lo haces. Ahí es donde empieza la conversación", afirma Jaime.

Cada jornada arranca antes del amanecer y se prolonga durante más de doce horas. Tras desplazarse hasta el punto de inicio, Domínguez recorre entre cuatro y siete municipios al día, con paradas en los ayuntamientos donde se reúne con alcaldes, vecinos y asociaciones.

"Estoy recibiendo un apoyo incondicional de absolutamente todos los ayuntamientos sin importar el color político. Eso me está sorprendiendo mucho", destaca.

Más allá del respaldo institucional, lo que marca el recorrido son los encuentros personales. Familias que han vivido de cerca el suicidio, personas que comparten su experiencia o jóvenes que se suman a correr unos kilómetros con él.

"Hay gente que te escribe por redes sociales diciendo que gracias a esto ha salido a la calle. Solo con eso ya merece la pena todo el esfuerzo", afirma.

Para Domínguez, el principal obstáculo sigue siendo el silencio. Un silencio que atribuye, en gran medida, al miedo.

"Hablamos con naturalidad de un accidente de tráfico, pero con el suicidio se corta la conversación. Creo que simplemente tenemos miedo, es como un mecanismo de defensa. Nos incomoda. No sabemos cómo afrontarlo", explica.

Ese bloqueo tiene consecuencias. "El que sufre muchas veces no lo dice, pero el que está al lado tampoco sabe qué hacer. Y ahí es donde tenemos que mejorar como sociedad", sostiene.

Su planteamiento pasa por normalizar el sufrimiento emocional y entenderlo como parte de la vida: "Todos pasamos por momentos complicados. No es algo aislado ni excepcional".

En ese sentido, insiste en que preguntar, escuchar o simplemente estar presente pueden marcar la diferencia.

"Dejar sola a una persona en un momento así puede ser peligroso", advierte.

El proyecto también pone el foco en la prevención desde lo cotidiano. Jaime defiende el deporte como una herramienta accesible que contribuye al bienestar mental.

"No hace falta hacer esto. Pero salir, moverse, estar al aire libre… todo eso ayuda. Tiene una base científica en la gestión del estrés y de la mente", explica.

Domínguez reconoce que el impacto real de su proyecto será difícil de medir.

"Nunca sabremos si esto ayudará a evitar situaciones concretas, pero sí podemos contribuir a que sea más fácil pedir ayuda", añade.

En ese contexto, lanza un mensaje que va más allá de quienes sufren directamente: "No es solo responsabilidad de quien lo pasa mal. También lo es de quienes están a su alrededor", subraya.

Antes de retomar la siguiente etapa, insiste en una idea: "Todos somos vulnerables en algún momento".

Y, frente a eso, plantea una respuesta colectiva: escuchar más, hablar más y no mirar hacia otro lado.

Porque, como resume Jaime Domínguez, "romper el silencio no es solo contar lo que pasa, es atreverse a estar cuando alguien lo necesita". EFE