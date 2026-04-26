Los tres años más convulsos del socialismo extremeño

Carlos González de Rivera

Mérida, 26 abr (EFE).- Desde la creación de su federación autonómica allá por 1988, el PSOE de Extremadura, el partido hegemónico de la región, el de las siete mayorías absolutas de los históricos Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara, no había vivido una época tan convulsa como la de los últimos tres años.

Tres procesos de primarias, la imputación de su líder, Miguel Ángel Gallardo, los peores resultados electorales de la historia o la designación de dos secretarios generales tras la salida de Fernández Vara de la dirección del partido han marcado un periodo que ahora pretende dejar atrás Álvaro Sánchez Cotrina.

Sánchez Cotrina, que ha sido ratificado este sábado como nuevo secretario general del partido, pretende abrir una etapa nueva en un socialismo extremeño que en las próximas semanas aún deberá lidiar con otro 'marrón'.

España estará pendiente del juicio por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz, en el que además de este se sentará en el banquillo Gallardo y otros responsables socialistas de la institución cuando ocurrieron los hechos.

David Sánchez y Gallardo están procesados por delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

Todo empezó hace tres años. El PSOE ganó las elecciones autonómicas de mayo de 2023 por 6.843 votos, pero la mayoría absoluta de 33 escaños era para PP y Vox, que acordaron, no sin sobresaltos, un gobierno de coalición.

Fernández Vara dejó la Secretaría General y se abrió un proceso de renovación extraordinario del partido con un aspirante claro, Gallardo, avalado por seis mayorías absolutas municipales y su tercera legislatura al frente de la Diputación de Badajoz.

Su currículo político no impidió que le saliera rival, la vicepresidenta primera de la Asamblea de Extremadura, Lara Garlito, a la que se impuso con un 55,71 % de los votos.

Aunque Gallardo no era partidario de un nuevo proceso de primarias tan seguido, en el marco ya del congreso ordinario tuvo que enfrentarse 315 días después a la vicepresidenta primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, a la que superó con un 61,78 % de apoyos.

Aquí 'saltaron chispas'. Gutiérrez acusó a Gallardo de hacer comentarios "misóginos" y de "inocular el miedo" en el partido desde su llegada al cargo.

A este proceso Gallardo ya llegó en calidad de investigado en el caso David Sánchez, pero volvió a ganar.

Y con la convocatoria de elecciones anticipadas, su candidatura fue rubricada por unanimidad a pesar de alguna voz crítica como las del presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales.

En la campaña electoral no pudo contar con el apoyo de Fernández Vara, fallecido meses antes víctima de un cáncer, un 'palo' más para un partido en horas bajas.

Gallardo, con el hándicap de tener que sustituir al gran referente del socialismo extremeño, su imputación judicial y una actualidad nacional salpicada por casos de corrupción como el de José Luis Ábalos y Santos Cerdán, confirmó en las urnas los pésimos augurios de las encuestas electorales.

El PSOE tocó fondo con 100.000 votos menos que en 2023 (-14 %) y diez escaños menos, Gallardo dimitió y el partido tuvo que nombrar una gestora, que ha presidido hasta ayer el delegado del Gobierno, José Luis Quintana.

A pesar de sus intentos por buscar una candidatura de consenso, el partido fue a primarias por tercera vez en tres años.

El secretario provincial del partido en Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, se impuso a la diputada autonómica Soraya Vega por el 58,95 % de los votos y ahora ha integrado a los cinco precandidatos en la nueva dirección.

La primera reválida para su plan de reconstrucción del partido serán la elecciones municipales de 2027 y prueba de ello era el lema del congreso -'Volver a ganar'-.

Sánchez Cotrina, el primer cacereño en dirigir un partido más inclinado siempre a Badajoz, con el apoyo del 88,2 % a su ejecutiva, un mensaje de unidad y críticas al pacto PP-Vox ya avisa a María Guardiola: "Aquí está el PSOE". EFE