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Los Gobiernos vasco y central empiezan a negociar la próxima semana la Seguridad Social

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Bilbao, 26 abr (EFE).- El Gobierno Vasco afronta la próxima semana con el central la negociación de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, "la madre de todas las batallas", según avanza el lehendakari, Imanol Pradales, en una entrevista que publican este domingo los diarios del grupo Vocento.

El mandatario vasco afirma que "ha llegado el momento" de subir "los diez peldaños" que faltan para completar el Estatuto de Gernika y "abordar definitivamente lo que afecta a los puertos de interés general, a las prestaciones contributivas y al régimen económico de la Seguridad Social".

"La semana que viene empezamos la negociación en firme de la carpeta de la Seguridad Social", anuncia el lehendakari, que ve que "hay un camino abierto" hacia un posible acuerdo.

Según indica, la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, "ya tiene reuniones previstas con los ministerios después del puente del 1 de mayo".

"Hay quien dice -señala- que nos acercamos a la madre de todas las batallas. Va a ser un hueso muy duro de roer pero quiero recordar que estas materias están recogidas en el Estatuto desde el año 79 y que el pacto obliga".

El lehendakari se refiere, por otro lado, a la prioridad nacional pactada por el PP y Vox en Extremadura y Aragón para intentar relegar a los extranjeros en las ayudas públicas, y asegura que ese acuerdo "está en las antípodas del modelo de sociedad" en el que cree.

Desvela, asimismo, que en la final de Copa en Sevilla estuvo hablando "casi tres horas en el palco" con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "la jungla madrileña y de su dificultad de adaptación a esa jungla".

Preguntado, por otra parte, por si la decisión de la Audiencia Nacional de denegar la semilibertad a los exetarras Soledad Iparragirre, Anboto, y Juan Ramón Carasatorre, es un varapalo al Gobierno Vasco, Pradales señala que la reflexión del juez es "una apelación al Poder Legislativo para que se cambie la ley" y añade que empatiza con las víctimas "cuando ven determinadas imágenes pero el Gobierno tiene que cumplir con la legalidad vigente".

Por otro lado, el lehendakari responde al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quien hace unos días dijo que a Euskadi "llegan menos inversiones que al resto de España y se lo tiene que hacer mirar" y le pide que use su influencia con los inversores.

"Le diría a Garamendi, como buen vasco en Madrid que es, que tiene una responsabilidad y a su vez una gran capacidad de influencia para que muchos de esos inversores que no salen de la sala VIP de Barajas para hacer negocios vengan a Euskadi. Que les invite". EFE

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