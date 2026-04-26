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La receta de los partidos para las Fuerzas Armadas: subida de sueldos, ayudas a la movilidad y un índice de bienestar

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PP, PSOE, Vox, Sumar y UPN coinciden en las medidas a poner en marcha para mejorar las condiciones de los miembros de las Fuerzas Armadas y hacer más atractiva la profesión para estimular el reclutamiento, en un momento en el que ha resurgido la necesidad de intensificar la defensa y la seguridad debido al nuevo contexto global. Las ideas de los partidos pasan por incrementar los sueldos, facilitar la movilidad geográfica y adoptar un índice de bienestar militar, entre otras.

Así se desprende de las propuestas de resolución al informe del Observatorio de la Vida Militar correspondiente a 2024 elevadas por los partidos en el Congreso, recogidas por Europa Press, que muestran su preocupación por el déficit "crónico" de militares en España que denuncia el trabajo.

En concreto, el Observatorio de la Vida Militar, un órgano consultivo adscrito a las Cortes, constata una falta de entre 13.000 y 23.000 militares en servicio activo y denuncia el "escaso interés" por ascender una vez dentro, que atribuye a los bajos sueldos y a los problemas que la movilidad lleva aparejados.

PP, PSOE, Vox, Sumar y UPN ponen el foco en mejoras retributivas para los militares y en la movilidad geográfica. Los 'populares', además, proponen crear un sistema de compensación por desarraigo que tenga en cuenta el impacto personal y familiar de los cambios de destinos.

Además, pide formalizar convenios entre el Ministerio y los servicios autonómicos de empleo para facilitar la integración laboral del cónyuge del personal militar trasladado, que deberán incluir orientación, recolocación, fomento del autoempleo y acceso preferente a servicios públicos de formación y emprendimiento. Esta medida también gusta en Sumar, que reclama un plan integral de apoyo a la movilidad geográfica.

Asimismo, reclama la creación de ayudas específicas para compensar situaciones de doble residencia derivadas de la movilidad geográfica del personal militar.

UNA COMPENSACIÓN PARA SERVICIOS EXTRA, COMO GUARDIAS

Vox ha planteado la inclusión en el sistema retributivo de un concepto para compensar servicios extraordinarios, como guardias, instrucciones, continuadas y otros servicios que exceden la jornada laboral ordinaria, pero que actualmente no tienen una compensación económica.

En esta línea, y como UPN, reclaman un aumento del presupuesto económico destinado a la construcción de nuevas infraestructuras logísticas, mantenimiento y modernización.

El PSOE y Sumar han aludido a la problemática del reclutamiento. Los socialistas abogan por incrementar los efectivos en las Fuerzas Armadas gracias a "medidas novedosas" que también redunden en la retención del talento.

En el caso de Sumar, quiere que el Observatorio de la Vida Militar inste al Gobierno a presentar un Plan Estratégico de Reclutamiento que aborde el déficit de efectivos, fijando objetivos anuales medibles, diversificando canales de captación hacia jóvenes menores de 30 años y estableciendo un sistema de seguimiento trimestral.

Asimismo, los de Yolanda Díaz abogan por fomentar el uso de modalidades de trabajo a distancia y nodos remotos en aquellos destinos y puestos que por su naturaleza sean susceptibles de ser desempeñados mediante teletrabajo.

El PP y Sumar coinciden en otra propuesta, la del índice de bienestar militar, con indicadores objetivos sobre salud mental, conciliación, retribuciones, estabilidad y movilidad, y publicar los resultados anualmente, con un análisis evolutivo y comparado.

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