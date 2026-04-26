Feijóo condena el ataque a Trump: "La discrepancia política se resuelve con palabras"

Madrid, 26 abr (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado este domingo su "más absoluta condena" y la de su partido ante "el ataque sufrido" por el presidente estadounidense, Donald Trump, y ha indicado que "la discrepancia política se resuelve con palabras y no con balas".
En una publicación en X se ha referido así al tiroteo que ha obligado a evacuar a Trump mientras asistía a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA).
"Defendamos la democracia", ha añadido Núñez Feijóo en su mensaje de condena. EFE
Últimas Noticias
Incautan dos armas largas y gran cantidad de munición tras un tiroteo en Badajoz
Illa rechaza la 'prioridad nacional' y reivindica la igualdad "en derechos y deberes"
El Unicaja alcanza la victoria 900 en la Liga Endesa e iguala con cinco equipos
Suspendida la Muñalba Trail Xtreme de Regumiel de la Sierra (Burgos) por muerte corredor
Jonathan Haidt, psicólogo social: "Las redes sociales son tan adictivas como el juego"
MÁS NOTICIAS