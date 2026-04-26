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Feijóo condena el ataque a Trump: "La discrepancia política se resuelve con palabras"

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Madrid, 26 abr (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado este domingo su "más absoluta condena" y la de su partido ante "el ataque sufrido" por el presidente estadounidense, Donald Trump, y ha indicado que "la discrepancia política se resuelve con palabras y no con balas".

En una publicación en X se ha referido así al tiroteo que ha obligado a evacuar a Trump mientras asistía a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA).

"Defendamos la democracia", ha añadido Núñez Feijóo en su mensaje de condena. EFE

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