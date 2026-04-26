La etíope Assefa gana la prueba femenina con nuevo récord mundial

Redacción deportes, 26 abr (EFE).- La etíope Tigst Assefa se ha impuesto este domingo en el maratón de Londres tras batir su propio récord del mundo con un tiempo de 2 horas, 15 minutos y 41 segundos.

La atleta africana ya poseía, con 2:15.50 desde el pasado 27 de abril de 2025 en la carrera en la capital inglesa, la mejor marca universal en un maratón solo para mujeres. En esta ocasión superó en la línea de meta a las kenianas Hellen Obiri (2h15:53) y Joyciline Jepkosgei (2h15:55). EFE