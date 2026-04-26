Liudmila Samsonova se retira por enfermedad; Noskova, a octavos

Madrid, 26 abr (EFE).- La rusa Liudmila Samsonova anunció su retirada del WTA 1000 de Madrid por enfermedad y no disputará su encuentro de tercera ronda contra la checa Linda Noskova que accede a los octavos de final directamente.

Samsonova, vigésima favorita, que superó en segunda ronda a Janice Tjen por 6-2 y 6-1 no compareció en pista. Noskova jugará en el siguiente tramo del torneo contra la ganadora del choque entre la estadounidense Coco Gauff y la rumana Sorana Cirseta. EFE