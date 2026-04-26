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Esteban lamenta el "inmovilismo" del PSE tras su crítica a PNV por el blindaje del euskera

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Bilbao, 26 abr (EFE).- El presidente del PNV, Aitor Esteban, se ha mostrado "dolido" por las críticas del PSE-EE a la postura de su partido en relación al blindaje del euskera para acceder a un empleo público y ha indicado que acusaría a los socialistas de "absoluto inmovilismo" en este asunto.

El secretario general de PSE-EE Bizkaia y vicelehendakari segundo, Mikel Torres, acusó ayer al PNV, de ir en este asunto "a rebufo de EH Bildu" y consideró que la intención de su socio de gobierno de "aumentar" la exigencia del conocimiento del euskera para acceder a un empleo público "no es asumible".

Esteban, en declaraciones a los medios en Gernika, donde participa en los actos de conmemoración del 89 aniversario del bombardeo de la localidad vizcaína durante la Guerra Civil, se ha mostrado "sorprendido" por esas declaraciones y ha afirmado que le "duelen" sabiendo, "como saben de primera mano" los socialistas, "el esfuerzo que ha habido técnico, de profundidad, para lograr el consenso en este tema".

"Me sorprende que lo digan y no es justo. Si nos acusan de eso, les acusaría de absoluto inmovilismo, que no viene ni en favor de quienes se quieren presentar a las oposiciones, sean vascoparlantes o no, y tampoco" en favor del euskera, que "tiene que ser el idioma de todos".

Según ha indicado, "da la sensación que con su actitud lo que están fomentando es los que están a favor del euskera y los que están en contra, como si el euskera fuera algo peligroso".

A su juicio, "ese inmovilismo" no contribuye "ni a una solución" ni a que el euskera, "que es un tesoro" y "forma parte del tronco de nuestro pueblo, sea considerado por todos como tal".

Esteban ha señalado que su partido trabaja para lograr una seguridad jurídica "para todos" los que se presenten a una oferta pública de empleo.

El dirigente nacionalista ha explicado que la enmienda que el PNV va a presentar a su propio texto sobre este asunto busca "facilitar el acercamiento con todos" y ha indicado que sobre esto su formación ha tratado con su socio de gobierno, el PSE-EE, pero también "en su momento" con EH Bildu.

Esteban ha puesto de manifiesto que las posiciones del texto presentado por EH Bildu sobre este asunto "están muy alejadas de lo que creemos que es algo que vaya a dar seguridad jurídica porque entendemos que iba a ser bloqueado inmediatamente por el Tribunal Constitucional". EFE

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