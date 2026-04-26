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El Gobierno reivindica en Gernika la memoria para preservar la democracia

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Gernika, 26 abr (EFE).- El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha reivindicado este domingo en Gernika la importancia de conocer el pasado para salvaguardar la democracia y las libertades en un momento de auge de la extrema derecha.

Así lo ha proclamado este domingo durante la jornada central de los actos de celebración del 89 aniversario del bombardeo perpetrado el 26 de abril de 1937 por la Legión Cóndor alemana y la Aviación Legionaria italiana.

Fernando Martínez ha participado en la inauguración en Gernika de una escultura en acero corten que simboliza una "puerta simbólica a la paz", instalada después de que el Gobierno declarara en 2024 esta localidad como Lugar de Memoria Democrática.

Durante el acto, en el que ha estado acompañado, entre otros, por el alcalde de Gernika, José María Gorroño, y la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, Martínez ha defendido la importancia de la memoria como una "señal de alerta" para evitar que "hechos traumáticos" del pasado vuelvan a repetirse.

Martínez ha señalado que en la "situación difícil" actual, marcada por el resurgimiento de la extrema derecha, se están "poniendo en cuestión la propia democracia y la libertad", por lo que conocer el pasado y transmitirlo a las nuevas generaciones permite preservarlas.

El secretario de Estado ha destacado que el bombardeo de Gernika no tuvo objetivos militares, sino que pretendió "aterrorizar" a la población y atacar las señas de identidad del pueblo vasco, que estaban en esta villa vizcaína.

En este sentido, ha recordado que el municipio fue el primer emplazamiento declarado como Lugar de Memoria Democrática por el Gobierno de España, con el objetivo de evitar que cayeran en el olvido el "sufrimiento y las decenas de muertos" causadas por este ataque aéreo.

La designación tuvo como fin también que se recordara, según ha añadido, que el bombardeo fue perpetrado por "militares rebeldes contra la República, que instrumentalizaron los cuerpos de potencias extranjeras del nazismo y del fascismo" para atacar Gernika.

Por su parte, el alcalde de Gernika ha recalcado que el nombramiento de esta villa vizcaína como Lugar de Memoria Democrática entraña un "gran significado institucional y moral" y no es "solo un reconocimiento", sino "un deber asumido ante la historia y la conciencia colectiva de nuestro pueblo".

Acompañado por Alberto Alonso, director del instituto vasco Gogora, el primer edil ha dicho que la preservación del recuerdo significa la "voluntad firme de no repetir y no negar que en esta villa, como en tantas otras, están las huellas indelebles de quienes padecieron la injusticia".

"Honrar la memoria es honrar la democracia misma", ha emplazado el alcalde, quien ha deseado que "este reconocimiento no sea solo un título, sino un compromiso duradero con la verdad, la justicia y la dignidad de todos aquellos que forman parte de nuestra historia". EFE

esm/cc/ros

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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