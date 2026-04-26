El Oviedo y el Elche rotan para una 'final' por la permanencia

Oviedo, 26 abr (EFE).- El Real Oviedo y el Elche harán cinco cambios de cara a un partido (Carlos Tartiere, 16:15 horas) clave en la lucha por la permanencia en Primera División.

Guillermo Almada hace cinco cambios, tres de ellos en la defensa: entran los centrales Costas y Carmo en detrimento de Calvo y Bailly y el lateral izquierdo Rahim por Javi López, mientras que en el centro del campo regresa Nico Fonseca tras cumplir sanción y también entra Hassan en banda derecha, cayéndose del once Colombatto y Thiago Fernández.

Así las cosas, el once del Real Oviedo es el formado por Aarón Escandell; Nacho Vidal, Costas, Carmo, Rahim; Sibo, Fonseca; Hassan, Reina, Ilyas Chaira; Fede Viñas.

Mientras, Eder Sarabia también agita el árbol en su Elche con otros cinco cambios: Bigas entra por Petrot, Pedrosa por Tete Morente, Fort por Germán Valera, Aguado por Neto y Álvaro Rodríguez por Rafa Mir.

El once titular de los ilicitanos es el formado por Dituro; Sangaré, Affengruber, Bigas, Fort; Pedrosa, Febas, Aguado, Neto; André da Silva y Álvaro Rodríguez. EFE

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