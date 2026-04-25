Miles de personas se solidarizan con Palestina en las calles de San Sebastián

San Sebastián, 25 abr (EFE).- Varios miles de personas han trasladado este sábado en San Sebastián su solidaridad al pueblo de Palestina en una multitudinaria manifestación convocada por la plataforma Gernika-Palestina, que ha tenido lugar en vísperas del 89 aniversario del bombardeo de la citada localidad vizcaína durante la Guerra Civil.

La marcha, organizada para exigir el fin de "los genocidios y las guerras", ha contado con el apoyo de más de 250 representantes del ámbito cultural y social, así como de diversos sindicatos y partidos políticos, entre los que se encontraban EH Bildu, Podemos Euskadi y el PSE-EE.

Encabezada por una gran pancarta con el lema en euskera: "No al genocidio. No a la guerra", la marcha ha estado precedida por varios cientos de personas vestidas de negro que portaban muñecos amortajados en sus brazos, en alusión a los niños palestinos muertos en el conflicto con Israel.

Tras ellos, ha discurrido el grueso de la comitiva, muchos de cuyos integrantes portaban ikurriñas y banderas de Palestina, así como de Venezuela, Líbano y Cuba, entre otras.

La manifestación, durante la que se han lanzado consignas en favor de la liberación de Palestina y en contra de Israel, ha discurrido por las calles céntricas de San Sebastián hasta llegar al palacio de congresos Kursaal, donde ha concluido con varias actuaciones musicales y la lectura de un comunicado. EFE

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