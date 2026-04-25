La terna, a hombros en Palos de la Frontera (Huelva) tras lidiar con toros de Villamarta

Palos de la Frontera (Huelva), 25 abr (EFE).- David de Miranda, que consiguió cortar cuatro orejas, Víctor Hernández con tres y Diego Urdiales con dos salieron este sábado a hombros en la corrida celebrada en Palos de la Frontera (Huelva).

Se lidiaron toros de Villamarta, desiguales de presentación, de juego variado, colaboradores en líneas generales y faltos de fuerza.

Diego Urdiales, de turquesa y azabache: estocada desprendida (oreja) y estocada (oreja).

David de Miranda, de verde botella y oro: estocada (dos orejas) y estocada (dos orejas).

Víctor Hernández, de azul azafata y oro: estocada y cuatro descabellos (oreja) y estocada (dos orejas).

Se registró lleno de no hay billetes en tarde lluviosa y de agradable temperatura. EFE

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