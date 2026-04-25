Temas del día de EFE España del domingo 26 de abril de 2026

ELECCIONES ANDALUCÍA

Córdoba - El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la candidata de esta formación a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, participan en un acto de precampaña en Córdoba.

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- A las 11:00 horas

Lucena (Córdoba) - El presidente de Vox, Santiago Abascal, y el candidato de este partido a la presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, participan en un acto de precampaña en Lucena (Córdoba).

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- A las 12:30 horas

GOVERN CATALUÑA

Sant Fruitós de Bages (Barcelona) - El Govern clausura su IV Jornada de Trabajo lejos del Palau de la Generalitat, que culmina el presidente catalán, Salvador Illa, con una declaración institucional, tras un fin de semana de debate interno en Món Sant Benet para preparar su estrategia para los próximos meses.

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- A las 09:30 horas

CRISIS VIVIENDA

Madrid - El pleno del Congreso derogará este martes, salvo sorpresa de última hora, el decreto ley impulsado por Sumar dentro del Gobierno, que permite prorrogar dos años los contratos de alquiler que vencen entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limita al 2 % las actualizaciones anuales de renta.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023442067)

SEGURIDAD LABORAL

Madrid - La prevención de los riesgos laborales es clave para seguir reduciendo la cifra de accidentes en el puesto de trabajo o de camino al trabajo, un objetivo que persigue la reforma de la ley que el Gobierno prevé aprobar en el próximo martes coincidiendo con el día mundial de la seguridad y la salud en el trabajo.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8023117605)

APAGÓN ELÉCTRICO

Madrid - El lunes 28 de abril de 2025, a las 12:33 horas, la España peninsular sufrió el primer 'cero eléctrico' de su historia, un incidente multifactorial que Bruselas calificó como "el más grave en casi dos décadas en Europa" y que tuvo como causa principal un problema de sobretensión.

(Texto) (Recursos de archivo en EFEServicios: 8022764915)

BOMBARDEO GERNIKA

Gernika (Bizkaia) - Gernika conmemora el 89 aniversario del bombardeo de esta localidad vizcaína durante la Guerra Civil con la inauguración de ala escultura 'Lugar de Memoria Democrática', la entrega de los Premios por la Paz y la Reconciliación y una ofrenda floral en el cementerio de Zallo, entre otros actos.

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- A las 11:00 horas

AEMET PRESIDENCIA (Entrevista)

Madrid - El nuevo presidente de Aemet, además de secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, pide "confianza total y absoluta" en los meteorólogos ante la nueva etapa de gestión del organismo y adelanta, en una entrevista con EFE, que la Agencia gozará de "más conocimiento científico y mejores recursos" en su "capacidad predictiva" ante fenómenos extremos, como el último tren de borrascas en España.

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REDES SOCIALES

Madrid - La intención del Gobierno español de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años ha reabierto en Europa el debate sobre la necesidad de controlar unos contenidos que no solo han provocado “una crisis de salud mental”, sino que además son “tan adictivos como el juego”, reflexiona en una entrevista con EFE el escritor y psicólogo social estadounidense Jonathan Haidt. Victoria Moreno Gil.

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PATRIMONIO RESTAURACIÓN

Madrid - La ermita de San Antonio de la Florida, decorada con frescos de Francisco de Goya y donde está enterrado el pintor, está a punto de volver a abrir sus puertas tras una intervención de Patrimonio Nacional para restaurar los tejados y mejorar la iluminación. EFE hace una visita acompañada de las responsables de la intervención.

VIDEOJUEGOS TENDENCIAS

Madrid - Trabajar tu propia granja, cuidar a una mascota o crear una ciudad en la que interactuar con amigos virtuales es un fenómeno en expansión en el mundo de los videojuegos. Los 'cozy games' ('juegos acogedores') son simples, amigables y experienciales, para jugadores que buscan priorizar la relajación y la satisfacción emocional y convertidos en un éxito comercial y social sin precedentes.

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JACINTO ANTÓN (Entrevista)

Barcelona - El escritor y veterano periodista cultural Jacinto Antón, que acaba de publicar su tercer recopilatorio de artículos, 'Sirenas, leones y otros encuentros inesperados' (Salamandra), ha confesado, en una entrevista con EFE, sus dificultades para entender "a los que no leen", pues él no podría "imaginar" su existencia sin libros.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

09:30h.- Sant Fruitós de Bages (Barcelona).- GOVERN CATALUÑA.- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ofrece una declaración institucional en la clausura de la IV Jornada de Trabajo del Govern, en Món Sant Benet. Món Sant Benet. (Texto) (Foto)

11:00h.- Gernika (Bizkaia).- BOMBARDEO GERNIKA.- Actos conmemorativos del 89 aniversario del bombardeo de Gernika. (Texto) (Foto)

10:30h.- Gernika (Bizkaia).- BOMBARDEO GERNIKA.- El presidente del PNV, Aitor Esteban, atiende a los medios de comunicación antes de participar en los actos con motivo del 89º aniversario del bombardeo de Gernika. Frente a la escultura 'Agonía de Fuego' Don Tello, 38. (Texto) (Foto)

11:00h.- Bilbao.- BOMBARDEO GERNIKA.- El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y el alcalde de Gernika, José María Gorroño, descubren una placa que declara esta localidad vizcaína como Lugar de Memoria. Plaza San Juan Ibarra. (Texto) (Foto)

11:00h.- Córdoba.- ELECCIONES ANDALUCÍA.- El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la candidata de esta formación a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, participan en un acto de precampaña. Colegio Mayor La Asunción, Avenida Menéndez Pidal, 14, y streaming en las redes sociales del PSOE. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:15h.- Bilbao.- BILBAO PALESTINA.- La iniciativa Bilbao-Palestina, coincidiendo con el aniversario del bombardeo de Gernika, celebra una comparecencia contra el imperialismo y a favor de la solidaridad de los pueblos. Zubizuri.

11:45h.- Gernika (Bizkaia).- BOMBARDEO GERNIKA.- El portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, realiza declaraciones a los medios, antes de participar en la ofrenda floral organizada por la izquierda soberanista con motivo del aniversario del bombardeo de Gernika. Plaza Mercurio. (Texto) (Foto)

12:00h.- Barcelona.- ISRAEL PALESTINA.- Plataformas a favor de Palestina convocan una manifestación para denuncuar la situación en Gaza y el papel de la OTAN. Plaça Universitat. (Texto) (Foto)

12:30h.- Lucena (Córdoba).- ELECCIONES ANDALUCÍA.- El presidente de Vox, Santiago Abascal, junto con el candidato a la presidencia de Andalucía, Manuel Gavira, clausura el acto de precampaña en Lucena. Plaza de Archidona. (Texto) (Foto)

12:30.- Mahón (Menorca).- PARTIDOS PP.- La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, interviene en la clausura del XIII Congreso Insular del PP de Menorca junto a la presidenta del PP de las Islas Baleares, Marga Prohens.(Texto)

ECONOMÍA

11:00h.- Valencia.- ECONOMÍA AUTÓNOMOS.- La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N se manifiesta contra la subida de cuotas a autónomos societarios y colaboradores. Desde la plaza del Ayuntamiento hasta la plaza de la Virgen.

12:30h.- Madrid.- CRISIS VIVIENDA.- Protesta convocada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid para pedir al PP que permita la convalidación de la prórroga de alquileres el martes 28 en el Congreso. Frente a la sede del PP. C/ Génova, 13. (Texto) (Foto)

19:00h.- Madrid.- ESPAÑA INVERSIÓN.- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, preside la recepción a los inversores invitados a la segunda edición del foro internacional 'Invest in Spain Summit', en el Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid.

SOCIEDAD

Soria.- PATRIMONIO TRADICIÓN.- La Cabaña Real de Carreteros vuelve a celebrar su ruta carreteril, con salida el miércoles desde Burgos y llegada el domingo a Cabrejas del Pinar (Soria), con el fin de promover esta zona como candidata a Sistema Importante del Patrimonio Agrícola y dar a conocer los valores que reúne la zona como agroecosistema con valioso patrimonio cultural y natural. (Texto) (Foto)

09:30h.- Irún (Gipuzkoa).- EXPOSICIÓN CANINA.- Alrededor de 1.400 perros participan en la 44 Exposición Canina de Gipuzkoa. Ficoba.

11:00h.- San Sebastián.- MUSEO CIENCIA.- La plataforma ciudadana Eureka! Bizirik convoca a la ciudadanía a un acto abierto para celebrar la decisión de la Fundación Kutxa de reconsiderar su postura inicial y mantener abiertas las puertas del Museo de la Ciencia de San Sebastián. Frente al Museo de la Ciencia Eureka!

12:30h.- San Sebastián.- SOLIDARIDAD CHERNÓBIL.- La asociación Chernóbil Elkartea celebra sus 40 años de trayectoria con la lectura de un manifiesto en un acto conmemorativo. Boulevard.

18:00h.- Valencia.- DANA CONCENTRACIÓN.- Los movimientos sociales que desde la dana del 29 de octubre de 2024 han organizado protestas mensuales contra el expresident de la Generalitat Carlos Mazón por su gestión de la tragedia en la que murieron 230 personas convocan una concentración en pleno centro de València con el lema 'Mazón a prisión'. Plaza de la Virgen. (Texto) (Foto)

CULTURA Y TENDENCIAS

Madrid.- ARTE URBANO.- Festival de arte urbano Pinta Malasaña. Plaza del Dos de Mayo y Museo de Historia de Madrid en calle Fuencarral, 78.

11:00h.- Las Palmas de Gran Canaria.- FESTIVAL CINE.- El Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria organiza un encuentro de prensa con miembros del equipo de algunas de las películas de la sección 'Canarias Cinema': Tomasín Padrón ('La Lucha'), Carlos Casas ('Krakatoa'), Isabel Fernández y Mónica López ('Por qué no escribo nada') y Arima León ('Tal vez'). Auditorio Alfredo Kraus

16:00h.- San Sebastián.- DANZA SAN SEBASTIÁN.- La donostiarra bahía de La Concha vuelve a convertirse este domingo en un improvisado estudio de danza al aire libre para cerca 1.500 bailarinas que, apoyadas en su mítica barandilla, se asomarán al mar para practicar sus más bellos compases. (Texto) (Foto)

18:00h.- Madrid.- TOROS MADRID.- Corrida de toros de toros de Palha para Sánchez Vara, Francisco José Espada y Luis Gerpe. Plaza de Las Ventas. (Texto) (Foto)

18:30h.- Sevilla.- TOROS SEVILLA.- Decimosexta corrida de abono de la Feria de Abril de Sevilla. Pepe Moral, Manuel Escribano y Román lidian toros de Miura Plaza de la Maestranza. (Texto) (Foto)

19:30h.- Las Palmas de Gran Canaria.- MÚSICA ANIMACIÓN.- Concierto de la Film Symphony Orchestra con 'Toon Story', un repertorio dedicado a música de películas de animación. Auditorio Alfredo Kraus

EFE

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