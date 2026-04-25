El 112 atiende casi 200 emergencias por el Gran Premio de Jerez, un 35 % menos que en 2025

Cádiz, 25 abr (EFE).- La Agencia de Emergencias de Andalucía (112) ha gestionado este sábado 86 incidencias relacionadas con el dispositivo de prevención y seguridad del Gran Premio de Jerez, con lo que el número global desde la activación del plan asciende ya a 197 emergencias, con un descenso del 35 % respecto al mismo periodo de 2025.

La lluvia y la bajada de temperaturas han motivado este descenso en la atención que, por el contrario, no se ha dejado sentir en la afluencia del circuito que ha vuelto a ser "masiva", ha informado esta tarde la Junta de Andalucía.

La mayor parte de las emergencias coordinadas se ha debido a asistencias sanitarias (112), seguidas de los accidentes de circulación (41) y las incidencias de tráfico (28), mientras que el resto se ha debido a otras tipologías, como casos relacionados con seguridad ciudadana (9), entre otras.

Respecto al dispositivo sanitario, según la información transmitida por la Delegación de Salud y Consumo en Cádiz -elaborada a partir del centro de coordinación de emergencias del 061, los hospitales y la Atención Primaria de la provincia-, desde las 7 horas a las 17 horas de este sábado no se han registrado incidencias de gravedad.

Ocupación de aparcamientos y zona de acampada

La ocupación en el aparcamiento de motos ha alcanzado el 100 por cien de la ocupación entre las 12 y las 14 horas, aunque a las 16 horas ha bajado al 90 %.

La zona de acampada ha llegado al 99 por ciento a las 16 horas, un punto por encima del año 2025.

De cara a la jornada de mañana, en la que se espera la mayor afluencia de público, el 112 insiste en la importancia de acudir al circuito con antelación suficiente para evitar aglomeraciones y colapsos en los accesos al mismo.

Cada aficionado debe informarse con tiempo de la ruta más adecuada para entrar en el circuito en función de la zona de aparcamiento. EFE

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