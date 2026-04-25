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El 112 atiende casi 200 emergencias por el Gran Premio de Jerez, un 35 % menos que en 2025

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Cádiz, 25 abr (EFE).- La Agencia de Emergencias de Andalucía (112) ha gestionado este sábado 86 incidencias relacionadas con el dispositivo de prevención y seguridad del Gran Premio de Jerez, con lo que el número global desde la activación del plan asciende ya a 197 emergencias, con un descenso del 35 % respecto al mismo periodo de 2025.

La lluvia y la bajada de temperaturas han motivado este descenso en la atención que, por el contrario, no se ha dejado sentir en la afluencia del circuito que ha vuelto a ser "masiva", ha informado esta tarde la Junta de Andalucía.

La mayor parte de las emergencias coordinadas se ha debido a asistencias sanitarias (112), seguidas de los accidentes de circulación (41) y las incidencias de tráfico (28), mientras que el resto se ha debido a otras tipologías, como casos relacionados con seguridad ciudadana (9), entre otras.

Respecto al dispositivo sanitario, según la información transmitida por la Delegación de Salud y Consumo en Cádiz -elaborada a partir del centro de coordinación de emergencias del 061, los hospitales y la Atención Primaria de la provincia-, desde las 7 horas a las 17 horas de este sábado no se han registrado incidencias de gravedad.

 Ocupación de aparcamientos y zona de acampada

La ocupación en el aparcamiento de motos ha alcanzado el 100 por cien de la ocupación entre las 12 y las 14 horas, aunque a las 16 horas ha bajado al 90 %.

La zona de acampada ha llegado al 99 por ciento a las 16 horas, un punto por encima del año 2025.

De cara a la jornada de mañana, en la que se espera la mayor afluencia de público, el 112 insiste en la importancia de acudir al circuito con antelación suficiente para evitar aglomeraciones y colapsos en los accesos al mismo.

Cada aficionado debe informarse con tiempo de la ruta más adecuada para entrar en el circuito en función de la zona de aparcamiento. EFE

fjs/rro/arh

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