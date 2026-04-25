Una mujer es arrestada por causar daños a una estatua del siglo XVI durante una despedida de soltera: la restauración cuesta más de 5.000 euros

La icónica Fuente de Neptuno, una obra maestra renacentista en la Plaza de la Señoría de Florencia. (Pexels)

Lo que debía ser una celebración terminó convirtiéndose en daños al patrimonio histórico valorados en 5.000 euros. En pleno corazón de Florencia, una turista de 28 años ha sido detenida tras subir a la histórica Fuente de Neptuno, un monumento del siglo XVI, durante una despedida de soltera que se salió de control. La escena, ocurrida en una de las plazas más emblemáticas de la ciudad, ha reabierto el debate sobre el respeto al patrimonio cultural frente a ciertos “retos” asociados al turismo festivo.

El suceso ocurrió el pasado sábado en la céntrica Piazza della Signoria, uno de los espacios más visitados de la ciudad y auténtico museo al aire libre. La mujer accedió a la zona protegida cruzando una barrera de seguridad y escaló la estructura de la histórica Fuente de Neptuno, una obra renacentista encargada en 1559 por Cosimo I de Medici para conmemorar un enlace dinástico de la familia gobernante de Florencia.

Según el comunicado del Ayuntamiento, recogido por CNN, la turista explicó a los agentes que su intención era participar en un “reto preboda” durante la despedida de soltera, que consistía en tocar las partes íntimas de la estatua. Para ello, y con el fin de no caer al agua, la mujer habría trepado sobre distintos elementos de la escultura, como las patas de los caballos que forman parte del conjunto, y se habría sujetado a un friso decorativo, lo que habría acabado provocando los daños.

La emblemática Fuente de Neptuno en Florencia, Italia, se ilumina por la noche. (Pexels)

Un reto con consecuencias

La intervención policial fue inmediata. Los agentes obligaron a la mujer a descender de la fuente y comprobaron posteriormente que el monumento había sufrido “daños pequeños pero significativos”. Entre los desperfectos se incluyen elementos ornamentales dañados en las patas de los caballos y en el friso al que se sujetó para no perder el equilibrio. El coste estimado de restauración asciende a unos 5.000 euros, según las autoridades municipales.

La Fuente de Neptuno es uno de los símbolos artísticos del Renacimiento florentino. Su valor histórico y simbólico la convierte en una de las piezas más fotografiadas de la ciudad, pero también en un punto vulnerable frente a comportamientos imprudentes.

La escultura de la Fuente de Neptuno. (Pixabay)

No es la primera vez que este monumento sufre incidentes similares. En 2005, un visitante dañó la escultura al subirse a ella y romper una de las manos de Neptuno, lo que motivó la instalación de sistemas de videovigilancia. Más recientemente, en 2023, otro joven fue acusado de causar daños tras encaramarse a la estatua para hacerse fotografías con sus amigos.

La joven ha sido denunciada ante la autoridad judicial italiana por daños a bienes culturales y deberá responder ante los tribunales. Aunque por el momento no ha sido condenada, el Ayuntamiento ha subrayado la gravedad del incidente y ha recordado que el patrimonio histórico no puede ser tratado como parte de juegos o retos turísticos.

El episodio vuelve a poner sobre la mesa la tensión entre turismo masivo, redes sociales y conservación del patrimonio en ciudades históricas como Florencia, donde cada año millones de visitantes conviven con obras de valor incalculable.