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1-1. Empate agridulce para Burgos y Deportivo

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Burgos, 25 abr (EFE).- Burgos y Deportivo de La Coruña no han pasado de un empate con sabor agridulce para ambos equipos, ya que los castellanos podrían salir de los puestos de promoción y los gallegos fuera del ascenso directo al término de la jornada.

A pesar de las ocasiones en ambas áreas, los goles llegaron el primer tiempo: Nsongo adelantó al Deportivo al cuarto de hora y Curro niveló para los locales cuando el partido apuntaba al descanso.

El Burgos arrancó con ambición, con Curro e Íñigo Córdoba generando las primeras ocasiones, pero fue el conjunto gallego quien golpeó primero en el minuto 16 gracias a un tanto de Nsongo, tras una jugada iniciada por Yeremay y prolongada por Quagliata.

El equipo burgalés respondió de inmediato con llegadas claras, especialmente a través de Fer Niño, muy activo en ataque. Cuando el partido enfilaba el descanso, el árbitro Fuentes Molina, tras revisar el VAR, señaló penalti por falta de Quagliata sobre el local Sergio González que se llevó un golpe en la cara, Curro se encargó de establecer el empate desde os once metros.

En los minutos finales del primer tiempo, con ocho de añadido, ambos equipos buscaron el segundo gol, con ocasiones destacadas de Soriano y Yeremay para los visitantes.

El segundo periodo mantuvo la intensidad y la igualdad con fases de dominio alterno y un elevado ritmo de juego. El Deportivo generó peligro en acciones individuales, especialmente con Luismi Cruz, muy incisivo, mientras el Burgos insistía en campo rival aunque sin acierto en los metros finales.

Con el paso de los minutos, el encuentro se abrió con transiciones rápidas. En el tramo decisivo, el Burgos apretó en busca del triunfo pero se encontró con un inspirado Álvaro Fernández que firmó intervenciones clave, incluida una parada de mérito a Fer Niño.

En los minutos finales, el Burgos rozó el gol de la victoria con un remate de una falta por Mollejo que se estrelló en el larguero, pero también el Deportivo por medio de Escudero cuyo intento se fue por muy poco.

- Ficha técnica:

1 - Burgos: Cantero; Aitor Buñuel, Sergio González, Grego Sierra, Florián Miguel; David González (Mollejo, m.72), Morante (Galdames, m.65), Atienza, Íñigo Córdoba (Appin, m.65); Curro Sánchez (Expósito, m.91) y Fer Niño.

1 - Deportivo de La Coruña: Alberto Fernández; Ximo Navarro (Loureiro, m.77), Noubi, Dani Barcia, Quagliata (Escudero, m.60); Altimira, Riki (Jurado, m.76), Mario Soriano, Luismi Cruz (Diego Villares, m. 72); Nsongo Bil (Zaka Eddhachouri, m.72) y Yeremay.

Goles: 0-1 M.16: Nsongo. 1-1 M.42: Curro, de penalti.

Árbitro: Fuentes Molina (Comité Valenciano). Amonestó por el Burgos a Atienza (m.45+5), Curro (m.47), Morante (m.49); y por el Deportivo a Quagliata (m.41), Nsongo (m.45), Barcia (m.78). Expulsó con roja directa por protestar a Mario González (m.30)

Incidencias: Partido de la Jornada 37ª de la Segunda División Liga HyperMotion disputado en el Estadio El Plantío ante 11.360 espectadores, entre ellos unos 1.000 seguidores del Deportivo. EFE

vfr/rjh/jap

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