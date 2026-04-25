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0-3. El PSG acelera y espera al Bayern

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Redacción deportes, 25 abr (EFE).- El París Saint Germain aprovechó el partido pendiente ante el Nantes y la victoria lograda este sábado en Angers (0-3) para acelerar hacia el título de la Ligue 1 y dirigir el objetivo hacia empresas mayores, como las semifinales de la Liga de Campeones.

En cuatro días el conjunto de Luis Enrique, que pudo, incluso, dosificar a sus jugadores para la cita europea, ha puesto tierra de por medio respecto a su perseguidor, el Lens, que en la segunda vuelta del torneo ha hecho la goma y está a punto de perder de vista al campeón.

Seis puntos a falta de siete jornadas, con un cara a cara directo entre ambos por jugar, es la renta del PSG sobre el segundo. Apunta a otro título el cuadro parisino que en la primera parte ya había solventado la situación ante un rival en tierra de nadie, con la permanencia casi sellada y sin pretensiones continentales.

Con la visita del Bayern al Parque de los Príncipes el martes en el horizonte, el PSG ya desniveló el partido a los ocho minutos, en una internada de Achraf que no pudo marcar. El desvío del meta Herve Koffi lo recogió Kang In Lee que sorteó al meta y marcó.

Después pudo ampliar Achraf a la media hora pero segundo tanto llegó a seis del descanso, en un buen pase al espacio de Lucas Beraldo que vio el desmarque de Senny Mayulu que no falló en el mano a mano.

Tras el descanso, con el partido decidido, Luis Enrique hizo cálculos y dejó en el banco a Achraf, a Lucas Hernández y a Fabian y sacó a Dro Fernandez, Warren Zaire Emery y Joao Neves. Y en cuanto hizo el tercer gol, en el minuto 53, en un cabezazo de Berlado a un saque de esquina de Kang In Lee, también retiró a Barcola y sacó a Ibrahim Mbaye.

El Angers se resignó a la situación a pesar de que tuvo opción de maquillar su derrota y a veinte del final también hizo cambios masivos. Sigue sin ganar, ya son seis partidos, el cuadro de Alexandre Dujeux, que se aferra a la permanencia mientras su rival acelera al título mientras mira la Champions.

-- Ficha técnica

0 - Angers: Herve Koffi; Abdoulaye Bamba (Bane Diatta, m.86), Emmanuel Biumla, Jordan Lefort; Lilian Raolisoa (Florent Hanin, m.67), Haris Belkebla, Pierrick Capelle (Louis Mouton, m.73), Branco Van den Boomen, Jacques Ekomie; Peter Prosper (Goudine Koyalipou, m.67) y Amine Sbai (Lanroy Machine, m.67).

3 - París Saint Germain. Matvey Safonov; Achraf Hakimi (Dro Fernández, m.46), Illia Zabarnyi, William Pacho, Lucas Hernandez (Warren Zaire Emery, m.46); Senny Mayulu (Nuno Mendes, m.72), Lucas Beraldo, Fabián Ruiz (Joao Neves, m.46); Kang in Lee, Gonçalo Ramos y Bradley Barcola (Ibrahim Mbaye, m.63).

Goles: 0-1, m.8: Kang In Lee; 0-2, m.39: Senny Mayulu; 0-3, m.53: Lucas Beraldo.

Árbitro: Jeremy Stinat. Expulsó por doble tarjeta amarilla a Gonçalo Ramos (m.74), del París Saint Germain.

Incidencias: encuentro de la trigésima primera jornada de la Ligue 1 disputado en el estadio Raymond Kopa de Angers ante unos 18.000 espectadores. EFE

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