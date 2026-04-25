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Los psiquiátricos, más letales que cárceles o campos de trabajo en la Guerra Civil

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Paula Padilla Argelich

Barcelona, 25 abr (EFE).- Con 5.715 fallecidos bajo su amparo, los psiquiátricos catalanes fueron uno de los lugares más mortíferos de la retaguardia de la Guerra Civil, cuyas consecuencias acabaron en algunos centros con la vida del 75 % de los pacientes, víctimas “conscientemente olvidadas” que ahora recuerda una investigación encargada por la Generalitat.

El hambre, la insalubridad y la superpoblación fueron las principales causas de una de las crisis humanitarias más graves y desconocidas del conflicto, que rezagó a los internos de las instituciones mentales “al final de la cadena de prioridades” y los condenó a una mortalidad superior a la de prisiones y campos de concentración.

La investigación, que recupera la identidad de las personas que murieron en estos centros e incluye por primera vez un listado completo de víctimas, documenta el impacto que tuvo la guerra en lugares como el Conjunto Psiquiátrico de Sant Boi (Barcelona), el Instituto Mental de Sant Andreu (Barcelona) o el Sanatorio Martí Julià de Salt (Girona), hasta ahora “puntos ciegos” para la historiografía del período.

“Estas personas han sido conscientemente olvidadas. Es un tema incómodo que no gusta a nadie, ni a la sociedad, ni a gobiernos ni a las mismas familias, y por eso se ha obviado”, lamenta a EFE la integrante del colectivo de descendientes de víctimas Besnets per la Dignitat, Susanna Casellas, a la vez que celebra que iniciativas como este estudio empiecen a reparar y dignificar su memoria.

Durante la Guerra Civil había trece principales psiquiátricos en Cataluña, la mayoría de ellos en la provincia del Barcelona, que en 1936 acogían a unos 7.000 pacientes, instituciones guiadas por una beneficencia basada en la caridad cristiana y a donde, en muchos casos, se mandaba a las personas “no solo para encerrarlas, sino para olvidarlas”, cuenta Robles.

Con el estallido del conflicto, los sindicatos tomaron el control de gran parte de los centros hasta 1937, tras los Hechos de Mayo, cuando asumió su mando la Generalitat, que, según el historiador, “intentó aumentar la cobertura de los psiquiátricos y no dejar a nadie atrás, pero simplemente acabó colapsando”.

La escasez y el mal estado de la comida -en ocasiones robada por los mismos sanitarios antes de que llegase a los internos-, sumada al exceso de pacientes que asumieron las instituciones a medida que se reorganizaba la asistencia en la retaguardia, y a la insuficiente higiene y recursos básicos hicieron que psiquiátricos como los de Sant Boi o Sant Andreu alcanzasen porcentajes de defunciones del 75 % o el 50 %, respectivamente.

El Conjunto Psiquiátrico de Sant Boi (3.160), el Instituto Mental de Sant Andreu (776), el Sanatorio Martí Julià de Salt (633), el Instituto Pere Mata de Reus, en Tarragona (487), y el Sanatorio Mental Municipal de Barcelona (228) fueron los centros con más fallecimientos, especialmente en 1938, cuando la desventaja bélica del bando republicano agravó el efecto del conflicto en Cataluña.

“Estas personas no tuvieron más opción que quedarse ahí dentro y morir de hambre”, denuncia Susanna Casellas sobre el destino de familiares como su tía abuela, la gran mayoría de los cuales acabaron en fosas comunes de los cementerios locales.

El trabajo de Besnets per la Dignitat, un conjunto de 48 familias a las que, en palabras de Casellas, les queda “mucho por hacer, pero sin el estigma hacia el tema de la salud mental que había años atrás”, ha conseguido que recientemente se otorgara a sus antepasados la condición de víctimas de guerra, además del compromiso de la Generalitat y el ayuntamiento de la localidad de instalar una placa conmemorativa en el cementerio de Sant Boi.

Fue precisamente en los documentos de este cementerio donde el historiador y archivero local Carles Serret detectó por primera vez que la mortalidad del psiquiátrico aumentó extraordinariamente durante la guerra, pista que motivó el estudio del resto de centros catalanes.

El colectivo de descendientes, que reclama que los cementerios del resto de localidades también se conviertan en lugares de memoria, sigue trabajando para reconstruir la historia de sus familiares mediante la recuperación de los expedientes, pero advierte que se está topando con la “reticencia” de algunos centros a abrir sus archivos argumentando que son datos médicos privados.

Noventa años después del inicio de la guerra y tras el vacío que dejó el silencio de aquellas generaciones que convivieron con los ingresados en psiquiátricos, Casellas insiste en la importancia de recuperar esta información, “no solo para reivindicar la figura de estas personas, sino para ayudar a sus familias a cerrar el interrogante que han tenido abierto toda su vida”. EFE

ppa/ml/ess

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