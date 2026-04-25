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El Granada busca sellar su salvación y el Almería acercarse a Primera

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Granada/Almería, 25 abr (EFE).- Granada y Almería se enfrentan este domingo en Los Cármenes en un apasionante duelo andaluz al que ambos equipos llegan con diferentes objetivos, ya que los locales pretenden certificar cuanto antes su permanencia en Segunda y los almerienses acercarse al ascenso directo a Primera.

El Granada llega al partido en un mal momento, ya que viene de sufrir la pasada jornada su peor derrota de la temporada, 4-1 en el campo de un Albacete ante el que firmaron una decepcionante actuación.

Los pupilos de José Rojo ‘Pacheta’, que introducirá cambios en su once tras la pésima actuación de los suyos en el Carlos Belmonte, se agarran ante el Almería a sus últimos resultados en casa, donde han ganado de forma consecutiva a Huesca (4-2) y Cultural Leonesa (1-0) para acercar una permanencia que quieren sellar cuanto antes.

El Granada tiene para el partido la baja por sanción del delantero Jorge Pascual y por lesión la del central Manu Lama, que se ha perdido los tres últimos encuentros por una pubalgia; y vuelve a estar disponible el lateral francés Baila Diallo tras faltar por sanción ante el Albacete.

Por su parte, el Almería encara el duelo en Los Cármenes con la exigencia propia de quien pelea por el ascenso directo en un tramo final sin margen, con seis jornadas por delante y una clasificación comprimida que obligan a sostener el ritmo competitivo lejos de casa, un escenario donde han llegado sus tropiezos más claros.

La victoria frente al Málaga, en plena dinámica positiva del rival, tiene un valor añadido dentro de una secuencia donde el Almería ha sabido mantenerse en la zona alta, regularidad que le permite depender de sí mismo, pero también le exige dar un paso más como visitante para consolidar sus opciones reales.

Joan Francesc Ferrer 'Rubi', entrenador del Almería, contempla la recuperación de Dion Lopy que devuelve equilibrio al centro del campo y apunta a una pareja con Dzodic; mientras que en defensa la ausencia de Chirino condiciona el lateral derecho y en el bloque ofensivo puede introducir variantes en los costados y la mediapunta.

Alineaciones probables:

Granada: Luca Zidane; Oscar, Diaby, Loic Williams, Diallo; Rubén Alcaraz, Sergio Ruiz, Alemañ, Izan; José Arnaiz y Petit.

Almería: Andrés Fernández; Luna, Ely, Bonini, Muñoz; Lopy, Dozdic; Baptistao, Arribas, Embarba, y Miguel.

Estadio: Nuevo Los Cármenes

Horario: 16:15. EFE

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jag-jmt/cb/og

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