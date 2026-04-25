Detenido un clan familiar que se dedicaba a la trata y a la explotación sexual en Vigo

Santiago de Compostela, 25 abr (EFE).- Agentes de la Policía Nacional han detenido en Vigo a tres mujeres de una misma familia como presuntas responsables de un entramado criminal dedicado a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, la prostitución coactiva, delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y pertenencia a organización criminal.

La operación, desarrollada por agentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Comisaría de Vigo-Redondela en coordinación con la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, es el resultado de una investigación iniciada el año pasado, tras varios incidentes graves ocurridos en una vivienda en la que se obligaba a ejercer la prostitución, entre ellos el fallecimiento de una de las mujeres que residía en el lugar y la denuncia de dos de ellas.

Según informa la Policía Nacional en un comunicado, el pasado 24 de marzo, los agentes entraron en el inmueble, un piso de grandes dimensiones en el que se ejercía la prostitución las 24 horas del día, y en el que encontraron a "numerosas mujeres, en su mayoría extranjeras, jóvenes y sin apoyo familiar o social fuera del piso".

"Las víctimas residían de manera permanente en el lugar y estaban obligadas a prostituirse en jornadas nocturnas de hasta 12 horas ininterrumpidas, debiendo solicitar permiso a la encargada incluso para descansar", relata la Policía.

Durante el registro se comprobó que las condiciones de habitabilidad eran de "hacinamiento extremo", ya que fueron identificadas diez mujeres que vivían en tres habitaciones de reducido tamaño, equipadas con literas y pequeñas taquillas, "dos de ellas sin luz natural ni ventilación".

También se constató el consumo habitual de cocaína y marihuana en el interior, con conocimiento y permisividad de las responsables del piso.

En el marco de la intervención, los agentes realizaron entrevistas "reservadas e individuales" con cada una de las mujeres retenidas en el piso, con el fin de conocer "su situación personal, identificar posibles indicios de explotación y activar las medidas de protección y asistencia previstas en el Protocolo Marco sobre víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual".

La investigación también determinó que el clan familiar "ejercía un control absoluto sobre las víctimas, quedándose con su dinero y exponiéndolas a hombres que, en ocasiones, se encontraban bajo los efectos de sustancias estupefacientes".

Asimismo, en el marco de esta misma operación se llevaron a cabo diversas actuaciones en Madrid que culminaron con la detención de otras dos personas vinculadas a la red.

Las tres detenidas en Vigo han sido puestas a disposición judicial como presuntas autoras de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución coactiva, delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y pertenencia a organización criminal. EFE