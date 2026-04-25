Cobolli acaba con la resistencia de Carabelli

Madrid, 25 abr (EFE).- El italiano Flavio Cobolli, número 13 del ránking mundial, sufrió para vencer la resistencia que opuso el argentino Camilo Ugo Carabelli, al que venció en segunda ronda del Masters 1.000 de Madrid por 7-6 (9), 1-6 y 4-6, en dos horas y 27 minutos.

Cobolli, de 23 años y entrenado por su padre, Stefano, inició su andadura en el torneo madrileño con una sufrida victoria ante Carabelli, que vendió cara su derrota y apuró hasta el final sus opciones de dar la sorpresa ante el italiano.

El primer set, muy reñido, se lo adjudicó el tenista argentino en el 'tie break', que supo aguantar los golpes largos de Cobolli, algunos casi rozando ajustados la línea de fondo.

En el segundo, Cobolli, al que se le vio herido en su orgullo por los continuos gestos que fue haciendo, supo romper el saque de Carabelli y, sin demasiada oposición, se lo llevó con contundencia, dejando todo por decidir para el tercero.

Ese último fue un calco del primero, con el italiano, que llegó a realizar diez saques directos, tratando de vencer la resistencia del argentino, al que le penalizó ganar solo el 50% de puntos del segundo servicio.

Cobolli se medirá en dieciseisavos de final al paraguayo Adolfo Daniel Vallejo, verdugo en segunda ronda del estadounidense Learner Tien. EFE