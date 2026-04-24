Seseña llora y muestra su repulsa por el asesinato machista de una mujer por su expareja

Seseña (Toledo), 24 abr (EFE).- El municipio toledano de Seseña llora este viernes el asesinato de Alejandra Maryvin a manos de su expareja, un hombre de 50 años que después se ahorcó, con un minuto de silencio en el que el pueblo ha mostrado su repulsa ante la violencia machista.

Con un sonoro aplauso, vecinos y autoridades, encabezados por el alcalde del municipio, Jaime de Hita, y la consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, han recordado a la víctima del que es el primer caso de asesinato de violencia machista en la región durante este 2026 y el número 17 en lo que va de año en España.

"Están siendo unos días y unas horas muy duras para nuestro municipio", ha apuntado el alcalde de la localidad, en declaraciones a los medios de comunicación, a los que ha trasladado la "consternación" del pueblo por un crimen para el que "no estábamos preparados".

De Hita ha lamentado que los asesinatos machistas "siempre duelen, siempre son condenables, pero podéis imaginar que cuando ocurre tan cerca y cuando ocurre en tu municipio, pues es doblemente doloroso" y ha trasladado su solidaridad con el hijo de la víctima, hospitalizado desde este jueves.

Alejandra Maryvin, de 43 años, residía en Seseña con su hijo y había denunciado a la que en estos momentos era su expareja por maltrato psicológico por las vejaciones que sufría desde noviembre de 2024, cuando iniciaron los trámites de divorcio.

El hombre fue condenado por estos hechos y volvió a ser arrestado, por lo que la víctima se encontraban en el sistema VioGen.

La víctima, de nacionalidad venezolana, no vivía desde hace mucho tiempo en Seseña y no tenía arraigo en la localidad, según ha detallado el alcalde, una circunstancia común en este municipio, por su cercanía con Madrid.

Además, el Ayuntamiento no tiene constancia de que Alejandra hubiera pedido ayuda a los servicios municipales.

Por su parte, la consejera de Igualdad castellamanchega, ha expresado toda su condena ante un caso que ha calificado de "terrorismo machista". "Es dramático que en nuestro país sigan siendo asesinadas mujeres, todas las semanas tenemos que lamentar un nuevo asesinato", ha lamentado.

La Junta de Comunidades, que se presentará como acusación en el proceso judicial, ha ofrecido además "todos los recursos" en la atención del hijo de la víctima, que es menor de edad.

Preguntada sobre las informaciones publicadas en las que se apunta a que víctima y agresor podrían haber estado viviendo juntos por el precio de las viviendas, Simón ha recordado que la Junta ofrece ayudas para el alquiler de hasta 750 euros para las víctimas de violencia machista y "hasta ahora hemos entregado el total",

En este sentido, ha invitado a las víctimas a denunciar y acudir a los Centros de la Mujer para que "ninguna mujer tenga que estar viviendo con su maltratador" y "tenga una posibilidad de salir de ese infierno".

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha subrayado que "la sociedad muy mayoritariamente rechaza este tipo de comportamiento" aunque "sigue habiendo todavía violencia machista que hay que seguir combatiendo".

En declaraciones a los medios de comunicación en Azuqueca de Henares, García-Page ha reflexionado que "necesitamos todavía mejorar, y mucho, la cultura social" y ha reclamado "luchar contra aquellos que intentan minimizar la violencia".

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.EFE

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