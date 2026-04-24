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El ingeniero que firmó el proyecto de la pasarela del Bocal en Santander será investigado

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Santander, 24 abr (EFE).- El ingeniero que firmó el proyecto de la pasarela de El Bocal en Santander que colapsó el pasado 3 de marzo, un suceso en el que murieron seis jóvenes y resultó herida una séptima chica, declarará el 15 de mayo como investigado y no como testigo-perito, tal y como solicitó el Ayuntamiento de la capital cántabra.

La instructora se lo ha anunciado así a las partes este viernes durante la segunda jornada de declaraciones, según han señalado fuentes cercanas al caso.

El ingeniero que firmó el proyecto no ha testificado este viernes, como estaba previsto, por decisión de la instructora de la causa, que ha pospuesto su declaración porque tenía pendiente resolver el recurso de reforma presentado por el Ayuntamiento contra la negativa de la jueza a que testificase hoy como investigado, como finalmente hará.

De esta forma, el ingeniero se suma a los investigados en esta causa: la gestora del 112 que recibió una llamada alertando del estado de la pasarela, la policía local que cogió su aviso y tres funcionarios de Costas.

En concreto, la instructora investiga al jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria, José Antonio Osorio, al actual jefe de Servicio de Proyectos y Obras de la Demarcación de Costas y a su predecesor entre 2014 y 2023, que ya está jubilado, por seis posibles delitos de homicidio y uno de lesiones por imprudencia grave.

Los tres funcionarios de Costas también declararán como investigados el 15 de mayo, en una sesión en la que se practicará además toda la prueba pericial.

Tanto la agente de policía como la gestora del 112 ya prestaron declaración en la primera sesión testifical del 27 de marzo.

La titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander ha tomado declaración este viernes a doce testigos, desde las 9:35 hasta las 14:00 horas, a puerta cerrada en la sala de vistas número 2 del complejo judicial de Las Salesas, situado en la capital cántabra.

Fuentes presenciales han explicado que el eje de la jornada ha girado en torno a los protocolos de actuación de la Policía y del 112.

La rotura de la pasarela el pasado 3 de abril provocó la muerte de tres jóvenes del País Vasco, una de Guadalajara, una cántabra y una almeriense, así como heridas a una joven alavesa que fue la única superviviente de ese grupo de amigos. EFE

(foto) (vídeo)

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