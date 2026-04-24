El Gobierno canario ordena a federaciones de fútbol que expidan fichas a menores migrantes

Santa Cruz De Tenerife, 24 abr (EFE).- El Gobierno de Canarias ha instado a las federaciones de fútbol del archipiélago a expedir las licencias federativas de carácter territorial a menores migrantes no acompañados tutelados por la comunidad autónoma para que puedan practicar fútbol base en competiciones no profesionales.

El Ejecutivo autonómico lo ha hecho a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) firmada por el director general de Actividad Física y Deporte, José Francisco Pérez, que responde a las quejas trasladadas por estos menores y sus representantes, que denunciaban los obstáculos existentes para acceder al fútbol federado pese a residir en Canarias y estar bajo tutela pública.

También insta a las federaciones a revisar las solicitudes que hayan sido rechazadas durante la temporada 2025/2026, con el fin de corregir posibles situaciones de exclusión, y a adoptar las medidas necesarias para promover la participación de estos menores en el fútbol base.

El Ejecutivo autonómico ha señalado en el texto de la resolución que estos menores, además de su situación de especial vulnerabilidad, se encuentran con dificultades añadidas derivadas de la imposibilidad de obtener licencias federativas, lo que les impedía participar en competiciones oficiales en igualdad de condiciones con otros niños y adolescentes.

La causa de esta situación es la interpretación restrictiva que las federaciones realizan de la normativa internacional, en particular del reglamento de la FIFA sobre transferencias de jugadores, que limita la inscripción de menores extranjeros.

Sin embargo, el Gobierno de Canarias ha subrayado que las federaciones deportivas, aunque sean entidades privadas, ejercen funciones públicas de carácter administrativo, como la expedición de licencias, y están sometidas a la normativa estatal y autonómica, que prohíbe expresamente cualquier discriminación.

En este sentido, el GObierno ha recordado que la legislación española establece que no pueden imponerse restricciones a la expedición de licencias a personas extranjeras con residencia legal en España para participar en competiciones no profesionales, y que los poderes públicos deben promover la práctica deportiva como vía de integración social, especialmente en el caso de menores.

Asimismo, el texto se apoya en distintos pronunciamientos del Consejo Superior de Deportes, que han señalado que las normas de la FIFA no pueden aplicarse si contradicen el ordenamiento jurídico español, y que basta con acreditar la residencia legal en España para obtener una licencia en el ámbito del deporte no profesional.

La resolución también invoca el marco internacional de protección de la infancia, como la Convención sobre los Derechos del Niño, así como la legislación estatal sobre protección del menor, que garantiza el acceso a derechos sin discriminación por origen o situación personal.

Además, la Consejería también ha recordado que la práctica deportiva es un elemento esencial para la integración social y el desarrollo personal de la infancia, y que las administraciones públicas deben fomentar el acceso al deporte en condiciones de igualdad, especialmente para colectivos en riesgo de exclusión.

En virtud de estos argumentos, la Dirección General ha conminado a las federaciones de fútbol de Canarias a expedir las licencias federativas a estos menores siempre que cumplan los mismos requisitos exigidos al resto de menores.

El Gobierno de Canarias concluye en el texto que esta medida busca eliminar barreras normativas o interpretativas que han limitado la participación de estos menores, y reforzar un modelo de deporte inclusivo acorde con los principios de igualdad y no discriminación recogidos en el ordenamiento jurídico. EFE