Rémi Bezançon, director de cine: "La nueva generación no conoce bien a Hitchcock"

Teresa Cànovas

Barcelona, 24 abr (EFE).- Inspirado por la célebre película del director Alfred Hitchcock 'La ventana indiscreta', el cineasta francés Rémi Bezançon dirige 'Asesinato en la 3ª planta' y, al respecto, ha dicho, en una entrevista con EFE, que le parece que "la nueva generación no conoce bien a Hitchcock".

Se trata de un filme protagonizado por Laetita Casta y Gilles Lellouche, que interpreten a Colette y François, respectivamente, una pareja formada por una profesora de cine en La Sorbona experta en Hitchcock y un escritor de novelas de suspense ambientadas en el siglo XIX.

En una entrevista con EFE, Bezançon ha explicado que quería que esta película acercase el cine de uno de los mayores directores de suspense a jóvenes cineastas.

"Me parece que la nueva generación no conoce bien a Hitchcock y ha sido una manera de que descubrieran al director a esa generación que no tiene acceso a sus películas, porque no están en el cine ni en las plataformas", ha destacado el director sobre su propuesta.

Colette y François, que viven en un matrimonio monótono y poco emocionante, empiezan a investigar si su vecino de enfrente, Yann Kerbec, interpretado por Guillaume Galliene, ha asesinado a su mujer, algo que Colette sospecha después de verlos discutir desde la ventana de su casa.

Este misterio sigue la misma trama que 'La ventana indiscreta' de Hitchcock, donde un fotógrafo en silla de ruedas espía a sus vecinos convencido de que uno de ellos ha cometido un asesinato.

Con 'Asesinato en la 3ª planta', Bezançon no solo ha llevado a la gran pantalla un suspense 'hitchcockiano', sino que también ha sido fiel a su visión cinematográfica de mezclar diferentes géneros en una misma película.

En esta última entrega, el director ha apostado por el humor y el romanticismo para explicar la aventura de sospechas que Colette y François tenían y ha explicado que, aunque cree que la película sería una comedia romántica, "es difícil darle un género".

"Quería hablar de una pareja que se reconquista a través de la ficción y hacer una película de género, una comedia romántica y divertida e introducir suspense con la escritura", ha detallado sobre 'Asesinato en la 3ª planta'.

Asimismo, el filme dosifica los géneros y los trata con diferentes grados de seriedad, según el cineasta: "El suspense lo hago sin burlas ni caricaturas, de un modo muy serio. Luego hay comedia y no tengo ganas de tomarme en serio mi humor".

La cinematografía de la película también se basa en cómo lo hacía Hitchcock, algo que Bezançon considera que es la clave del cine del director británico y que choca con las propuestas del francés, que dan mucha prioridad al texto.

"Hitchcock es un contador de historias que me interesa mucho y tiene una manera de explicarlas muy distinta a la mía. En Hitchcock, todo pasa por la imagen. En cambio, yo hago que pase mucho por el texto", ha detallado Bezançon, que también es guionista de sus películas.

En esta línea, la presencia de Hitchcock en el filme va más allá de la trama y la cinematografía, llegando incluso a ser imaginado por la protagonista.

Aprovechando que Colette es experta en el cineasta, durante una escena, se imagina que entrevista a Hitchcock, donde es el mismo director quien da "una lección de puesta en escena y explica cómo crea el suspense", una especie de "metacine" que el director ha reconocido que no había trabajado mucho anteriormente.

Asimismo, el guionista ha citado a Spielberg o Shakespeare como otras referencias para el filme: "Hay muchas influencias y guiños a otras formas de cine".

Con 'Asesinato en la 3ª planta', Bezançon es el director que cierra este viernes 24 de abril el BCN Film Fest, algo que el cineasta valora positivamente porque "da importancia a la película", que celebra su estreno en España en el marco de este festival. EFE

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