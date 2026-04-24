Júlia Bartel, recuperada para jugar en Badalona

Madrid, 24 abr (EFE).- Júlia Bartel, centrocampista del Atlético de Madrid, recibió este viernes el alta médica, ya está recuperada “del pinchazo en el tercio medio de isquiotibiales del muslo derecho” y está lista para jugar este sábado ante el Badalona, en la vigésimo sexta jornada de la Liga F, en el estadio Palamós-Costa Brava, según informó el club rojiblanco.

La jugadora se entrenó con normalidad en la última sesión de este viernes y posteriormente recibió el alta para volver a la competición.

El Atlético de Madrid, quinto y a diez puntos de las plazas de la Liga de Campeones, se mide este sábado al Badalona, que es noveno en la tabla. EFE