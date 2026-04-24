Salvan la vida de un bebé con un episodio de asfixia en una caseta de la Feria de Sevilla

Sevilla, 24 abr (EFE).- Voluntarios de Protección Civil de Sevilla salvaron la vida de un niño de un año que sufrió un episodio de asfixia en una caseta de la Feria de Abril de la capital andaluza esta pasada medianoche.
El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha informado, a través de su cuenta de la red social 'X', de que el bebé fue trasladado de urgencia desde la caseta de la zona de la contraportada del Real de la Feria en que ocurrieron los hechos al hospital de campaña instalado en el recinto ferial.
"Es solo un ejemplo del maravilloso trabajo que los servicios municipales realizan durante estos días, así como todo el año", ha aseverado Sanz. EFE
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