Espana agencias

Málaga y Castellón se cruzan en un duelo de rivales directos por el ascenso

Guardar

Málaga/Castellón, 24 abr (EFE).- Málaga y Castellón dirimen este sábado en La Rosaleda un duelo entre dos de los equipos revelación y rivales directos por el ascenso al estar los castellonenses en cuarta por posición con 61 puntos y los malagueños con uno menos en quinta, ambos a tiro de piedra de los 64 de Deportivo (2º) y Almería (3º).

El Málaga se mantiene como uno de los equipos más fuertes como local, con una sola derrota por el momento ante el Cádiz (0-1) el pasado mes de septiembre, y sus números se traducen en once triunfos y seis empates.

El técnico del Málaga , Juan Francisco Funes, cuenta con varias bajas importantes, las de los centrocampistas Rafa Rodríguez y Ramón Enríquez, sancionados por acumulación de amonestaciones y expulsión ante el Almería, respectivamente; y el mediocentro Dani Lorenzo y el extremo David Larrubia, que continúan lesionados.

Ante estas adversidades, tiene muchas opciones de ser titular el mediocentro Aaron Ochoa, que podría formar junto a Carlos Dotor e Izan Merino en esa parcela del campo.

También Funes tiene la opción de alinear a dos delanteros, Adrián Niño y Carlos Ruiz Chupete, como ha ocurrido en diferentes encuentros ligueros.

Una victoria del Castellón, incluso, le podría permitir acercarse a los puestos de ascenso directo en caso de tropiezo de Deportivo de La Coruña y Almería, que ocupan la segunda y tercera plaza, respectivamente, empatados y con solo tres puntos de ventaja sobre los castellonenses.

El conjunto castellonense encadena seis jornadas sin perder que le han permitido recuperar la cuarta posición en la clasificación y aventaja en un punto a su más inmediato perseguidor, el Málaga, que tampoco quiere perder comba con los equipos que les preceden en la clasificación.

La clasificación está muy apretada y, pese a llevar 21 jornadas seguidas en puestos de promoción o de ascenso directo, el Castellón solo mantiene un punto de ventaja respecto a Las Palmas que es séptimo.

El técnico Pablo Hernández tiene dos ausencias importantes para esta jornada y ambos por sanción. Ni Alberto Jiménez ni Beñat Gerenabarrena están a su disposición ya que deben cumplir ciclo de tarjetas amarillas, por lo que Agustín Sienra regresaría al eje de la defensa y Ronaldo Pompeu podría acompañar a Diego Barri en el centro del campo, aunque también podría partir como titular Marc Doué.

En el Castellón regresa Jérémy Mellot al lateral derecho tras cumplir un partido de sanción y una de las dudas está en la banda izquierda donde Pablo Hernández podría dar entrada a Brian Cipenga, lo que dejaría a Adam Jakobsen en el banquillo.

Alineaciones probables:

Málaga: Alfonso Herrero; Puga, Murillo, Montero, Rafita; Joaquín, Izan Merino, Dotor, Aaron Ochoa; Niño y Chupete.

CD Castellón: Matthys; Mellot, Alcázar, Brignani, Sienra; Barri, Ronaldo; Pablo Satiago, Cipenga, Calatrava y Camara. EFE

Arbitro: Carlos Muñiz Muñoz (Comité Aragonés).

Estadio: La Rosaleda (Málaga).

Hora: 21.00. EFE

1010914

qrg/sm/jrl/cb/fc

Últimas Noticias

La Legión ofrece una exhibición a mandos terrestres de la OTAN en un foro sobre mando y disuasión

La Legión ofrece una exhibición a mandos terrestres de la OTAN en un foro sobre mando y disuasión

Unos 3.900 efectivos de las Fuerzas de Seguridad blindan la seguridad del Gran Premio de MotoGP en Jerez

Unos 3.900 efectivos de las Fuerzas de Seguridad blindan la seguridad del Gran Premio de MotoGP en Jerez

Almeida critica lo "chapucero" de la acusación particular del PSOE en 'Kitchen' que sólo busca "circo"

Almeida critica lo "chapucero" de la acusación particular del PSOE en 'Kitchen' que sólo busca "circo"

La selección femenina de baloncesto se enfrentará en Oviedo a la República Checa

Infobae

Sorloth apunta al partido con el Athletic y Hancko "sigue en fase de recuperación"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Qué es un español? Vox se lía con la interpretación de la prioridad nacional

¿Qué es un español? Vox se lía con la interpretación de la prioridad nacional

El cazaminas ‘Tambre’ de la Armada encuentra dos torpedos y una mina de la Segunda Guerra Mundial

La Audiencia Provincial de Granada rechaza el recurso de una madre que pidió el retorno de su hijo menor desde Argentina tras la ruptura con su pareja

Pedro Sánchez quita importancia al mensaje del Pentágono sobre la posible expulsión de España de la OTAN: “Trabajamos sobre documentos oficiales”

Guerra política en un municipio de la sierra de Madrid por 5 centímetros de grosor del asfalto de una carretera que es calle y que lleva a un colegio y a un Mercadona

ECONOMÍA

Se vende aldea privada en Asturias: acceso particular al río Navia por menos de 700.000 euros

Se vende aldea privada en Asturias: acceso particular al río Navia por menos de 700.000 euros

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 24 de abril

El Gobierno informa por carta a más de 500 empresas que gestionan viviendas que deben aceptar la prórroga del alquiler de dos años

Los fondos europeos impulsan hasta el 14% del crecimiento del PIB español, pero su efecto transformador no cala

El pueblo más barato donde comprar una casa en Sevilla: el metro cuadrado ronda los 493 euros

DEPORTES

Lamine Yamal y todo lo que se sabe de su lesión en el bíceps femoral, según los antecedentes: del tiempo de recuperación al tratamiento

Lamine Yamal y todo lo que se sabe de su lesión en el bíceps femoral, según los antecedentes: del tiempo de recuperación al tratamiento

‘La Revuelta’ acoge “La Petanca del Año”: un torneo que une celebridades, deportistas y humor para dar visibilidad al deporte

Nadal y Courtois contra Sinner y Bellingham, y Florentino como juez de silla: el primer partido de tenis que acoge el Santiago Bernabéu en el marco del Mutua Madrid Open

Más de 120 organizaciones advierten de un posible boicot a Israel en la Copa del Mundo de escalada que se celebrará en Madrid

Las palabras de Lamine Yamal tras confirmarse su lesión: “Esto no es el final, es solo una pausa. Volveré más fuerte”