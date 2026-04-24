Málaga y Castellón se cruzan en un duelo de rivales directos por el ascenso

Málaga/Castellón, 24 abr (EFE).- Málaga y Castellón dirimen este sábado en La Rosaleda un duelo entre dos de los equipos revelación y rivales directos por el ascenso al estar los castellonenses en cuarta por posición con 61 puntos y los malagueños con uno menos en quinta, ambos a tiro de piedra de los 64 de Deportivo (2º) y Almería (3º).

El Málaga se mantiene como uno de los equipos más fuertes como local, con una sola derrota por el momento ante el Cádiz (0-1) el pasado mes de septiembre, y sus números se traducen en once triunfos y seis empates.

El técnico del Málaga , Juan Francisco Funes, cuenta con varias bajas importantes, las de los centrocampistas Rafa Rodríguez y Ramón Enríquez, sancionados por acumulación de amonestaciones y expulsión ante el Almería, respectivamente; y el mediocentro Dani Lorenzo y el extremo David Larrubia, que continúan lesionados.

Ante estas adversidades, tiene muchas opciones de ser titular el mediocentro Aaron Ochoa, que podría formar junto a Carlos Dotor e Izan Merino en esa parcela del campo.

También Funes tiene la opción de alinear a dos delanteros, Adrián Niño y Carlos Ruiz Chupete, como ha ocurrido en diferentes encuentros ligueros.

Una victoria del Castellón, incluso, le podría permitir acercarse a los puestos de ascenso directo en caso de tropiezo de Deportivo de La Coruña y Almería, que ocupan la segunda y tercera plaza, respectivamente, empatados y con solo tres puntos de ventaja sobre los castellonenses.

El conjunto castellonense encadena seis jornadas sin perder que le han permitido recuperar la cuarta posición en la clasificación y aventaja en un punto a su más inmediato perseguidor, el Málaga, que tampoco quiere perder comba con los equipos que les preceden en la clasificación.

La clasificación está muy apretada y, pese a llevar 21 jornadas seguidas en puestos de promoción o de ascenso directo, el Castellón solo mantiene un punto de ventaja respecto a Las Palmas que es séptimo.

El técnico Pablo Hernández tiene dos ausencias importantes para esta jornada y ambos por sanción. Ni Alberto Jiménez ni Beñat Gerenabarrena están a su disposición ya que deben cumplir ciclo de tarjetas amarillas, por lo que Agustín Sienra regresaría al eje de la defensa y Ronaldo Pompeu podría acompañar a Diego Barri en el centro del campo, aunque también podría partir como titular Marc Doué.

En el Castellón regresa Jérémy Mellot al lateral derecho tras cumplir un partido de sanción y una de las dudas está en la banda izquierda donde Pablo Hernández podría dar entrada a Brian Cipenga, lo que dejaría a Adam Jakobsen en el banquillo.

Alineaciones probables:

Málaga: Alfonso Herrero; Puga, Murillo, Montero, Rafita; Joaquín, Izan Merino, Dotor, Aaron Ochoa; Niño y Chupete.

CD Castellón: Matthys; Mellot, Alcázar, Brignani, Sienra; Barri, Ronaldo; Pablo Satiago, Cipenga, Calatrava y Camara. EFE

Arbitro: Carlos Muñiz Muñoz (Comité Aragonés).

Estadio: La Rosaleda (Málaga).

Hora: 21.00. EFE

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