La selección femenina de baloncesto se enfrentará en Oviedo a la República Checa

Oviedo, 24 abr (EFE).- La selección femenina absoluta de baloncesto jugará en Oviedo el 11 de noviembre su primer partido de la Fase de Clasificación para el Eurobasket 2027 ante la República Checa, gracias al acuerdo que han alcanzado el Ayuntamiento de Oviedo y la Federación Española de Baloncesto, han informado fuentes municipales.

El partido entre España y República Checa corresponde al primero de los tres partidos que disputará el equipo dirigido por Miguel Méndez en la ventana de noviembre ya que, tras enfrentarse a las checas, la selección jugará a domicilio contra Bulgaria (14 de noviembre) y Croacia (17 de noviembre).

Las cuatro selecciones conforman el Grupo J de la segunda ronda clasificatoria para el Eurobasket del verano de 2027 que se celebrará en Lituania, Bélgica, Finlandia y Suecia, y solo las dos mejores clasificadas lograrán clasificarse para el torneo continental.

La selección femenina toma el testigo de la masculina, que ya jugó en el Palacio de los Deportes de Oviedo ante Ucrania el pasado mes de marzo y lo hará por séptima vez en la capital asturiana, donde consiguió cinco victorias y una sola derrota en los partidos disputados desde 1996.

"La fase de clasificación empezará en Oviedo y contamos con el calor de una afición que tendrá la oportunidad de vibrar con la selección y con una asturiana orgullosa de serlo como Iyana Martín", ha señalado en un comunicado la presidenta de la FEB, Elisa Aguilar.

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, también se ha mostrado convencido de que la ciudad "se va a volcar con el equipo" y que el empuje de la afición "será clave para que la Selección consiga la victoria". EFE