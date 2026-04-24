Espana agencias

La Iglesia rechaza la idea de prioridad nacional: "La dignidad de la persona es intocable"

Guardar

Madrid, 24 abr (EFE).- El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, César García Magán, ha rechazado el concepto de 'prioridad nacional' en el acceso a ayudas sociales y en la supresión de subvenciones a las ONG que trabajen con inmigrantes, y da "prioridad" al Evangelio porque la dignidad de la persona es "intocable".

De esta forma se ha pronunciado en la rueda de prensa celebrada este viernes para dar cuenta de los trabajos realizados en la 129º Asamblea Plenaria de los obispos celebrada esta semana en Madrid, en la que también han ultimado los preparativos de la visita del papa a España en junio.

"Nuestra mirada y nuestra prioridad es el Evangelio y nuestra presencia en la vida pública parte de dos principios: la dignidad de la persona humana es intocable, irrenunciable y no se puede reducir, y el bien común de toda la sociedad", ha destacado el obispo auxiliar de Toledo.

García Magán ha defendido que la Iglesia es "mucho más amplia, más rica y más todavía cuando se quiere anular, excluir o eliminar al otro. En eso, la Iglesia no está ni puede estar, ni estará nunca", y ha subrayado que el criterio que rige "a todos los que somos seguidores de Jesús es el amor al prójimo".

"Y el prójimo no es sólo el que es de mi partido, no es el que es de mi país, no es el que es de mi lengua, ni siquiera es el que es de mi religión. El criterio evangélico está por encima de cualquier otra consideración y la iglesia tiene el compromiso de estar cerca de unos y otros", ha aseverado. Por ello, ha lamentado que la política actual "se mueve mucho a golpe de eslóganes y reclamos publicitarios que buscan una polarización para ponerse a favor o en contra sin matices".

Para el secretario general de la CEE, reducir las ayudas a Cáritas por esto "es un claro ejemplo" de los que "se mueven a golpe de ideología y polarización, y no desde un análisis objetivo, sereno y realista".

García Magán también se ha referido a las acusaciones que esta semana ha proferido el presidente de Vox, Santiago Abascal, contra el obispo de Canarias, José Mazuelos, al que ha acusado de hacer negocio con la "inmigración ilegal" y le instó a "salir del palacio" y "bajar" para ver sus consecuencias.

En un encuentro informativo convocado para analizar la realidad de la inmigración en Canarias de cara a la visita del papa León XIV de junio próximo, Mazuelos advirtió de lo "mortífera" que es la ruta migratoria atlántica hacia Europa y dijo que "habría que meter a mucha gente en un cayuco cinco días, mañana y tarde, sin comer, para ver cómo llegan" y que apoyen la acogida de personas migrantes.

"Hay declaraciones que no solamente no obedecen a la realidad de los hechos y a la objetividad, sino que entran en el ámbito de la pura posición ideológica, cuando además no se basan en la verdad, sino en la falsedad. Incluso en un ámbito ya de injuria porque hacer ciertas afirmaciones de que hay enriquecimiento donde no lo hay, entra en un ámbito un poco delicado", ha opinado.

Por otra parte, el portavoz de los obispos se ha desmarcado de cualquier polémica en torno al proceso de resignificación del Valle de Cuelgamuros porque la CEE no tiene "competencia en ese asunto. "La Conferencia Episcopal es una superestructura entre los obispos y la Santa Sede, no somos una instancia superior, sino una instancia de coordinación", ha matizado.

Ha hecho suya la "invitación" que hizo en el discurso inaugural de la Asamblea Plenaria, el presidente de los obispos, Luis Argüello, al Gobierno y a los monjes de la abadía para alcanzar un acuerdo "razonable y satisfactorio" para ambas partes.

"El presidente hizo esa llamada porque son los monjes los que están allí y tienen a su cargo la custodia de la basílica y el Gobierno tiene la iniciativa legislativa, y es bueno que hablen", ha indicado García Magán, que ha advertido de que los monjes están en su derecho de apelar a la justicia. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

Últimas Noticias

Testigos confirman audios de una reunión de Leire Díez en la que se habló de buscar información contra la UCO y Fiscalía

Testigos confirman audios de una reunión de Leire Díez en la que se habló de buscar información contra la UCO y Fiscalía

Acusado de atropellar mortalmente a un guardia civil en Pravia(Asturias) en 2023 se enfrenta a más de 23 años de prisión

Acusado de atropellar mortalmente a un guardia civil en Pravia(Asturias) en 2023 se enfrenta a más de 23 años de prisión

Gasperini, sobre Ranieri: "Nunca he creado problemas. El Roma está por encima de todo"

Infobae

El Burgos quiere amarrar la promoción en el Plantío ante un Dépor que mira al ascenso

Infobae

El Gobierno, tranquilo ante EE.UU., recuerda que el Tratado OTAN impide expulsar a España

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España acoge el foro “de alto nivel” de la OTAN que reúne a los principales mandos terrestres de la Alianza

España acoge el foro “de alto nivel” de la OTAN que reúne a los principales mandos terrestres de la Alianza

Cargar las bolsas de la compra en el asiento trasero del coche puede costarte 200 euros de multa

El CIS da la mayoría absoluta a Juanma Moreno y al PSOE su peor resultado histórico en Andalucía

¿Qué es un español? Vox se lía con la interpretación de la prioridad nacional

El cazaminas ‘Tambre’ de la Armada encuentra dos torpedos y una mina de la Segunda Guerra Mundial

ECONOMÍA

Se vende aldea privada en Asturias: acceso particular al río Navia por menos de 700.000 euros

Se vende aldea privada en Asturias: acceso particular al río Navia por menos de 700.000 euros

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 24 de abril

El Gobierno informa por carta a más de 500 empresas que gestionan viviendas que deben aceptar la prórroga del alquiler de dos años

Los fondos europeos impulsan hasta el 14% del crecimiento del PIB español, pero su efecto transformador no cala

El pueblo más barato donde comprar una casa en Sevilla: el metro cuadrado ronda los 493 euros

DEPORTES

Pep Guardiola, el gran sueño de Italia: el entrenador encabeza una lista de seleccionadores en busca del rescate ‘azzurro’

Pep Guardiola, el gran sueño de Italia: el entrenador encabeza una lista de seleccionadores en busca del rescate ‘azzurro’

Gran Premio de España de MotoGP: horarios y dónde ver las carreras de Jerez con Marc Márquez, Pedro Acosta y Jorge Martín

Lamine Yamal y todo lo que se sabe de su lesión en el bíceps femoral, según los antecedentes: del tiempo de recuperación al tratamiento

‘La Revuelta’ acoge “La Petanca del Año”: un torneo que une celebridades, deportistas y humor para dar visibilidad al deporte

Nadal y Courtois contra Sinner y Bellingham, y Florentino como juez de silla: el primer partido de tenis que acoge el Santiago Bernabéu en el marco del Mutua Madrid Open