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Prisión para uno de los 5 detenidos a disposición judicial por el último operativo en O Salnés (Pontevedra)

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La magistrada de la sección civil y de instrucción del Tribunal de Instancia de Caldas de Reis, plaza 2, ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de uno de los cinco detenidos que pasaron a disposición judicial tras un operativo contra el tráfico de drogas con epicentro en O Salnés.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), los otros cuatro fueron puestos en libertad. Así, a dos de ellos les impusieron la prohibición de salida del territorio nacional, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer ante el tribunal de instancia semanalmente.

Ahora, la causa se sigue por un delito contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal y tenencia ilícita de armas.

La fase de explotación de este operativo tuvo lugar este miércoles y se saldó con la detención de 11 hombres, con edades comprendidas entre los 41 y 52 años, vecinos de Caldas de Reis, A Illa de Arousa, Vilanova de Arousa, Vilagarcía de Arousa, Pontevedra, Porto do Son y Bilbao.

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