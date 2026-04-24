Espana agencias

Von der Leyen recuerda a los gobiernos que hay un tercio de fondos sin gastar y les anima a invertir en redes de energía

Guardar
Imagen AYCJFIWR6FFTDN244B2E54HWEM

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha instado a los Estados miembro a invertir más en infraestructura energética verde, haciendo hincapié en que un tercio de los 300.000 millones de euros destinados a este fin todavía no se ha gastado.

La líder del Ejecutivo comunitario ha hecho estas declaraciones después de que a primera hora de este viernes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, propusiese prorrogar un año --hasta mediados de 2027-- el plazo para adjudicar los fondos de recuperación para profundizar la inversión en electrificación y energías renovables.

Cuestionada directamente por la propuesta de Sánchez, Von der Leyen se ha limitado a animar a los socios a continuar invirtiendo en proyectos de infraestructura para la transición verde, aunque no se ha pronunciado sobre la posibilidad de extender los fondos anticrisis más allá del periodo previsto, que finaliza en agosto de este año.

"Es muy importante que invirtamos de forma masiva en infraestructura energética", ha indicado en una rueda de prensa junto al presidente del Consejo Europeo, António Costa y el anfitrión de la cumbre informal, el presidente chipriota Nikos Christodoulides.

En ese sentido ha admitido que los 27 han venido discutiendo de forma constante sobre renovar las fuentes de energía para dejar de depender de los combustibles fósiles, pero no han hablado lo suficiente sobre las redes que la transportan.

Von der Leyen subraya que la UE necesita invertir de forma masiva en almacenamiento, baterías y la llamada flexibilidad, basada en inteligencia artificial que dirija los flujos de energía allí donde son más necesarios y detecte qué 'mix energético' es el óptimo. "Esto necesita mucha inversión", ha recalcado.

Así, ha dejado claro que aún hay muchos fondos disponibles para este tipo de proyectos porque de los 300.000 millones de euros desplegados en los fondos Next Generation para este fin, todavía no se han utilizado 95.000. "De modo que he instado a los estados miembros a utilizarlos", ha recalcado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La jueza pospone la declaración del ingeniero de la pasarela de El Bocal y le citará como investigado

La jueza pospone la declaración del ingeniero de la pasarela de El Bocal y le citará como investigado

Nairo Quintana gana la segunda etapa y es el nuevo líder de la Vuelta Asturias

Infobae

Martín Presa: "Me gustaría que Iñigo Pérez fuera el Cholo del Rayo"

Infobae

Quevedo: "Volver a celebrar en casa y a la vida real me baja a tierra, me hace feliz"

Infobae

Muere un menor de edad apuñalado por un joven desde un patinete en Madrid

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere un joven de 17 años tras ser apuñalado en Puente de Vallecas (Madrid): el agresor circulaba en patinete

Muere un joven de 17 años tras ser apuñalado en Puente de Vallecas (Madrid): el agresor circulaba en patinete

Golpe al narcotráfico en Pontevedra: incautan 40 kilos de droga, 19.000 euros y armas

Bruselas se prepara para un nuevo choque con EEUU: propondrá un impuesto al CO2 en el transporte marítimo que fue vetado por Washington

Ya son 17 las mujeres asesinadas por violencia de género en lo que llevamos de año tras confirmarse el caso de Toledo

España acoge el foro “de alto nivel” de la OTAN que reúne a los principales mandos terrestres de la Alianza

ECONOMÍA

El Gobierno de Ayuso da hasta 4.000 euros de ayuda a familias con hijos que contraten a empleadas del hogar

El Gobierno de Ayuso da hasta 4.000 euros de ayuda a familias con hijos que contraten a empleadas del hogar

La CNMC expedienta a otras 15 empresas energéticas en su investigación del apagón por “indicios de infracción grave”

Se vende aldea privada en Asturias: acceso particular al río Navia por menos de 700.000 euros

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 24 de abril

El Gobierno informa por carta a más de 500 empresas que gestionan viviendas que deben aceptar la prórroga del alquiler de dos años

DEPORTES

Carlos Alcaraz anuncia que no estará en Roma ni Roland Garros: “Hemos decidido que lo más prudente es ser cautos”

Carlos Alcaraz anuncia que no estará en Roma ni Roland Garros: “Hemos decidido que lo más prudente es ser cautos”

Polonia estalla contra Hansi Flick y la gestión de minutos de Lewandowski: “No merece el trato que se le está dando”

Pep Guardiola, el gran sueño de Italia: el entrenador encabeza una lista de seleccionadores en busca del rescate ‘azzurro’

Gran Premio de España de MotoGP: horarios y dónde ver las carreras de Jerez con Marc Márquez, Pedro Acosta y Jorge Martín

Lamine Yamal y todo lo que se sabe de su lesión en el bíceps femoral, según los antecedentes: del tiempo de recuperación al tratamiento