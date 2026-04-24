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Junts acusa al Govern de "engañar" con el catalán como requisito para la regularización

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Barcelona, 24 abr (EFE).- El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha acusado este viernes al conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, de "engañar" con el catalán como requisito en el proceso de regularización de migrantes en Cataluña.

"El conseller Vila prometió que figuraría y ya lo ven, ha engañado", ha lamentado en el discurso de clausura de unas jornadas sobre lengua que el partido ha celebrado en el campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra.

Para Turull, "desvincular la integración de la lengua es marginar absolutamente el catalán".

"Si el catalán no es requisito para vivir y trabajar en Cataluña, lo haremos irrelevante", ha lamentado.

Por ello, ha sostenido que en Junts no "aceptarán" que en la regularización el catalán no sea un requisito para obtener los papeles, además de figurar como un criterio para renovar el permiso de residencia al cabo de un año.

Turull ha reafirmado la negativa del partido a suscribir el Pacto Nacional por la Lengua impulsado por el Govern, y ha añadido que la conselleria de Política Lingüística es "pura fachada".

También ha criticado que uno de los argumentos que se utilice en el debate sobre el uso social del catalán es cuán "atractivo" es.

Para el dirigente de Junts, este es un "debate estúpido", porque a las lenguas no se las juzga por "su grado de atractivo": "Viven para ser el alma de un pueblo".

Turull ha reivindicado que el catalán es el "hilo invisible" que une a los catalanes y ha lamentado que haya un Govern que "mire para otro lado" en vez de defenderlo para "no molestar a Madrid".

En todo ello ve un "intento de desnacionalizar y descatalanizar el país" que cree que también se ha puesto de manifiesto en las órdenes judiciales que imponen el 25% de castellano en las aulas o en el hecho de que se "normalicen" las faltas de ortografía en exámenes oficiales.

El secretario general de Junts ha llamado a seguir luchando por la oficialidad del catalán en la Unión Europea "pese a los boicoteadores habituales" y a quienes lo defienden "más por interés que por convicción".

"Sin lengua no hay futuro. Sin estado propio, continuaremos dependientes de los que han demostrado, unos y otros, que el catalán les molesta", ha clamado.

Y, citando a Pompeu Fabra, aprovechando que las jornadas han sido en la universidad que lleva su nombre, ha concluido: "Tenemos que rehacer la lengua para rehacer la nación". EFE

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