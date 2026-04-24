Elisa Mouliaá no acude a declarar de nuevo por la querella de Errejón por calumnias

Madrid, 24 abr (EFE).- La actriz Elisa Mouliaá no ha acudido a declarar en el juzgado, por segunda vez, por la querella presentada contra ella por el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón por presuntas calumnias vertidas por ella, argumentando que está de baja y que además no debe coincidir con su presunto agresor.

Mouliaá y Errejón estaban citados este viernes a las 10:30 horas ante el juez Arturo Zamarriego, tras la querella interpuesta por Errejón contra Mouliaá por presuntas calumnias vertidas por ella, al decir que extorsionó a testigos de la causa en la que se le investiga por presunta agresión sexual a la también presentadora.

En el recurso interpuesto por Mouliaá, al que ha tenido acceso EFE, la defensa recuerda que esta querella se interpone "tras la denuncia por violencia de género formulada por la querellada".

Por eso esta actuación "adquiere una dimensión que trasciende lo estrictamente jurídico", al ser "un supuesto de victimización secundaria" en la que la se ve obligada "a afrontar un procedimiento paralelo derivado de los mismos hechos".

"La jurisprudencia exige incorporar la perspectiva de género en la interpretación del Derecho (...), así como evitar situaciones de violencia institucional indirecta (...), principios que resultan claramente comprometidos en el presente caso", sostiene en el escrito la letrada de Mouliaá en esta causa, Elena Vázquez.

Además, argumenta que la actriz está de baja médica por un "trastorno ansioso y duración estimada en 49 días" y que, por lo tanto, "se encuentra en un proceso activo de afectación psicológica que resulta incompatible con la exigencia de comparecencia judicial".

Se trata de la segunda vez que Mouliaá no acude al juzgado, después de que el pasado 27 de marzo el que era su letrado argumentara que se iba a operar y previamente ella adujese que estaba de baja médica.

Ahora la actriz ha cambiado de letrada para este proceso y ha designado a Elena Vázquez, quien recientemente ha pedido la magistrado el archivo porque la querella se basa en manifestaciones hechas en redes sociales "que son presentadas como imputaciones falsas de hechos delictivos cuando, en realidad, constituyen valoraciones subjetivas" emitidas en el contexto del procedimiento penal en el que ella acusa a Errejón de agresión sexual.

En declaraciones a la prensa a su llegada al juzgado, Íñigo Errejón se ha mostrado confiado en que la justicia "haga responder" a Mouliaá "por tantas mentiras y tantas difamaciones".

"Esta es la segunda vez que vengo aquí por el mismo motivo, porque, como ustedes saben, hace un mes la señora Mouliaá decidió que no se iba a presentar, y hoy parece ser que tampoco va a comparecer. Confío en que la justicia le va a hacer responder por tantas mentiras y tantas difamaciones. Solo espero que eso suceda más pronto que tarde", ha sostenido el expolítico.

La letrada de Errejón, Eva Gimbernat, se ha opuesto a la petición de archivo solicitada por la otra parte al entender que hasta esta mañana la nueva letrada de Mouliaá no estaba acreditada como tal. EFE