España experimenta el mayor aumento de muerte súbita de Europa, según un estudio (Getty Images)

La muerte súbita se define como el fallecimiento inesperado de una persona que, hasta ese momento, parecía encontrarse en buen estado de salud. Entre 2010 y 2020, España registró el mayor aumento de mortalidad atribuida a este fenómeno entre los países europeos analizados, según un estudio publicado en The Lancet Regional Health.

La investigación, basada en datos de mortalidad de la Organización Mundial de la Salud, revisó 26 países europeos y más de 53 millones de muertes. Durante ese periodo, se contabilizaron 2.583.559 muertes súbitas, lo que representa cerca del 5% de todas las muertes registradas.

El estudio señala que la mortalidad por muerte súbita en Europa creció, de media, un 2,9% anual. La subida fue más notable entre las mujeres, aunque en términos absolutos los hombres concentraron un mayor número de casos: 1,9 millones frente a casi 648.000. El análisis también revela notables diferencias geográficas. Europa occidental logró reducir sus cifras, mientras que el este y el sur del continente experimentaron incrementos. España lideró el ranking de países con mayor crecimiento, con una subida media anual del 3,3%, seguida por Alemania.

“Un problema creciente de salud pública”

Juan Jiménez Jáimez, jefe de la sección de Arritmias y Cardiopatías Hereditarias del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada y profesor de la Universidad de Granada, expone en Science Media Centre (SMC) España que estos resultados ponen de manifiesto “un problema creciente de salud pública” y subraya la necesidad de “estrategias y políticas sanitarias globales orientadas a su prevención y tratamiento”.

Aunque la muerte súbita se asocia frecuentemente a problemas del corazón, no siempre responde a causas cardiacas; también puede estar vinculada a enfermedades coronarias, arritmias, embolias pulmonares, patologías neurológicas o intoxicaciones.

Estudios demuestran que esto sucede debido a que la esperanza de vida aumenta

Jiménez Jáimez aclara que el estudio no explica por qué aumentan estas muertes, sino que es meramente “descriptivo” y que “no pretende identificar causas, sino caracterizar el fenómeno”. Los datos reflejan una tendencia, pero no permiten asociar el incremento a un factor concreto. En el caso de España, una explicación plausible es el envejecimiento de la población. El especialista recuerda que el país figura entre los que tienen mayor esperanza de vida en el mundo, lo que implica un número creciente de personas en edades de riesgo.

“La edad avanzada continúa siendo el factor de riesgo para sufrir un episodio de muerte súbita”, indica. Al envejecer, aumenta la probabilidad de desarrollar una enfermedad cardiovascular, especialmente de aterosclerosis, que es la acumulación de placas de grasa en las arterias y puede provocar infartos y arritmias graves.

El especialista también apunta a cambios en los estilos de vida, especialmente entre las mujeres. Factores como el sedentarismo, la obesidad, la diabetes y la hipertensión contribuyen al riesgo cardiovascular. Esto podría explicar por qué, aunque los hombres siguen representando la mayoría de los casos, el aumento relativo es más acusado en mujeres.

También la reacción al hecho influye en la supervivencia: reconocer una parada cardíaca, avisar a emergencias, iniciar maniobras de reanimación y utilizar un desfibrilador si está disponible. Según Jiménez Jáimez, “no puede descartarse el impacto” de aspectos como “una posible menor formación de la población en reanimación cardiopulmonar” o diferencias en la respuesta extrahospitalaria.

El experto plantea que parte del incremento en España podría deberse a una mejor identificación y certificación de estos casos. El país podría estar “relativamente sobrerrepresentado” por el “fuerte desarrollo en la identificación y certificación” de la muerte súbita, gracias a la coordinación entre medicina forense, atención primaria, emergencias, cuidados intensivos y cardiología. Es decir, que aunque puedan haberse producido más muertes súbitas, también se ha mejorado la capacidad para registrarlas.