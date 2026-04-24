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El PP indica que la ausencia de 13 ministros al próximo control del Senado marca un récord

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Madrid, 24 abr (EFE).- El PP ha denunciado este viernes que la ausencia anunciada de trece ministros a las preguntas orales de la próxima sesión de control al Gobierno en el pleno del Senado supone un récord al que no se había llegado "nunca antes en democracia".

Así lo ha indicado el grupo del PP de la Cámara Alta en una nota de prensa, en la que su portavoz, Alicia García, señala que la plusmarca de ausencias se debe a una estrategia de "avestruz" por parte del Gobierno, para "esconderse y no dar la cara" ante "la incesante lluvia de escándalos", que supone "una clara maniobra de obstrucción parlamentaria" que "roza prácticas de países de otras latitudes".

Por ello, el PP ha elevado a la Mesa del Senado una solicitud para que dé traslado al Ejecutivo del "total rechazo" de su grupo al "continuado absentismo" de los ministros y, en especial, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ya ha superado los 25 meses sin acudir a una sesión de control.

En el escrito registrado, el PP considera que las ausencias esta legislatura del Gobierno al Senado suponen "una revivificación de facto de la antigua prerrogativa real decimonónica consistente no solo en convocar y disolver Cortes, sino también en poder suspenderlas o cerrar las sesiones de una o de ambas cámaras".

Las ausencias anunciadas para la próxima semana se deben en su mayoría a motivos de agenda internacional: Sara Aagesen viajará a Colombia; José Manuel Albares a Iberoamérica; Óscar Puente a Grecia y Chipre; Jordi Hereu a Croacia; Elma Saiz a Estrasburgo y Bruselas; Óscar López a Chipre; Fernando Grande-Marlaska asistirá a la cumbre UE-Celac; y Sira Rego a una reunión ministerial iberoamericana.

Además, se han excusado Ángel Víctor Torres por viaje a Zaragoza; Margarita Robles por ser el martes ministra de jornada con el rey; Pablo Bustinduy porque a esa hora interviene en el Congreso de los Diputados; Arcadi España por una reunión con el presidente de Loterías y Apuestas del Estado; Félix Bolaños, sin alegar motivo según el PP, se ausentará de las preguntas orales, pero ha confirmado su presencia en las posteriores interpelaciones urgentes del control.

El PP ha indicado que Arcadi España, como sucesor de María Jesús Montero en Hacienda, ha heredado su costumbre de agendar "reuniones fantasma" con responsables de departamentos a su cargo. EFE

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