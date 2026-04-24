El nuevo CaixaResearch Institute busca descifrar el sistema inmune para curar enfermedades

Barcelona, 24 abr (EFE).- El nuevo CaixaResearch Institute, el único de la península dedicado a la inmunología, ya trabaja con los primeros grupos de científicos para descifrar los misterios aún no resueltos del sistema inmune y curar enfermedades oncológicas, neurodegenerativas, cardiovasculares o autoinmunes.

El rey Felipe VI ha inaugurado el nuevo CaixaResearch Institute en un acto oficial este viernes que ha contado con la presencia del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, la ministra de Sanidad, Mónica García, el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, el presidente de la Fundación ”la Caixa”, Isidro Fainé, y el líder del Consejo Científico del nuevo centro, el oncólogo Josep Tabernero.

Con una inversión de 100 millones de euros, el nuevo centro de investigación dispondrá de 20.000 metros cuadrados dedicados a la inmunología y prevé acoger, cuando llegue a su máxima expansión, hasta 500 profesionales, 425 de ellos científicos.

El primero de los dos edificios ya está construido y operativo, con los laboratorios en marcha y cerca de una treintena de profesionales trabajando.

El CaixaResearch Institute es el primer centro de la Península Ibérica que focaliza su actividad en la investigación en la inmunología, que cada vez es más importante.

En el acto de inauguración, Tabernero ha explicado que el sistema inmunológico es "el guardián silencioso que patrulla por el cuerpo para retirar elementos que no funcionan correctamente y mantiene el equilibrio del organismo".

Pero cuando este sistema falla, bien sea porque responde poco o demasiado, pueden aparecer enfermedades diversas, como cáncer o patologías autoinmunes, cardiovasculares o neurodegenerativas.

El reto de los científicos del centro es descifrar los misterios aún no resueltos del sistema inmunitario, cuya investigación se había centrado históricamente en las amenazas externas (virus o bacterias), pero que en las últimas décadas han ganado peso los ataques internos, como ocurre con el cáncer (células del propio cuerpo que se vuelven malignas) o en enfermedades autoinmunes (trastorno por el que el sistema se ataca a si mismo).

También se ha visto que el sistema inmunológico juega un papel clave en el equilibrio de los tejidos cardiológicos o neuronales, así como en el fenómeno del envejecimiento.

"Hoy sabemos que el sistema inmunitario está implicado en muchas de las enfermedades más prevalentes y que afectan a cientos de millones de personas en todo el mundo", de manera que el CaixaResearch Institute se enfrenta al reto de "entender mejor el sistema inmunitario en toda su complejidad y aprovechar ese conocimiento para mejorar la salud", ha añadido Tabernero.

Por su parte, Fainé ha apelado a los primeros científicos que ya trabajan en este instituto a que, con sus conocimientos y capacidades, trabajen para "pasar de las ideas conceptuales a la acción práctica" en pro del bienestar de la sociedad.

Felipe VI ha estrenado el libro de honor del CaixaResearch Institute con una dedicatoria en la que, según fuentes de Zarzuela, ha destacado que el nuevo centro supone "un hito para la investigación biomédica en España" y ha felicitado a quienes "han inspirado, concebido y puesto en marcha un proyecto que aspira a convertirse en una referencia del conocimiento y la investigación inmunológica".

De momento, están creados seis grupos investigadores; cuatro de ellos los lideran los doctores Gabriel Rabinovich, Josep Dalmau, Gemma Moncunill y Héctor Huerga-Encabo, a los que se unirán las doctoras Maria Mittelbrunn, que acaba de fichar por el instituto y que se incorporará en otoño, y María Martínez, que lo hará en julio.

El instituto cuenta ya con cerca de una treintena de profesionales en activo y la previsión es que, a inicios de la próxima década del 2030, el centro tome velocidad de crucero, con unos 45 grupos y unidades de investigación.

Precisamente, el instituto cuenta para 2026 con un presupuesto de 10 millones de euros destinado a la captación de talento y al equipamiento científico.

El CaixaResarch Institute es un edificio sostenible, diseñado por TAC Arquitectes, que paisajísticamente está integrado en el inicio del Parque de Collserola y frente al CosmoCaixa, el museo de la ciencia barcelonés.

Esta posición le permitirá crear sinergias con el ámbito de la divulgación y también de la biomedicina, gracias al ecosistema de hospitales y otros centros de investigación de la ciudad, entre ellos el IrsiCaixa, el Vall d’Hebron Instituto de Oncología, el ISGlobal o el Barcelonaβeta Brain Research Center. EFE

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