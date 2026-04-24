Dos testigos corroboran que Leire Díez pidió al empresario Hamlyn información sobre la UCO

Madrid, 24 abr (EFE).- Dos testigos que han declarado ante el juez de Madrid que investiga a la exmilitante socialista Leire Díez han confirmado que esta participó en una reunión con el empresario fugado de la justicia Alejandro Alejandro Hamlyn en la que buscaba información sobre un mando de la UCO de la Guardia Civil.

El juez Arturo Zamarriego investiga a Leire Díez, al empresario Javier Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol por presuntas maniobras para influir en procesos judiciales, y este viernes ha tomado declaración como testigos a dos hombres que participaron en un reunión en la que estuvieron Leire Díez, Javier Pérez Dolset y el empresario Alejandro Hamlym (este por videoconferencia), en el despacho del abogado Jacobo Teijelo.

El pasado día 16 ya acudió a declarar otro testigo que presuntamente participó en esa reunión, pero quien aseguró que no estuvo en ningún encuentro así.

Fuentes presentes en la declaración han explicado que los dos testigos han confirmado básicamente el contenido que consta en la grabación de ese encuentro, que se celebró en febrero de 2025, fue desvelada por El Confidencial y que provocó denuncias de asociaciones de guardias civiles, de partidos como Vox e Iustitia Europa y de Hazte Oír, derivando en la apertura de diligencias judiciales.

En la grabación, que consta en la causa, Leire Díez llega a decir a Hamlyn que este empresario ha sido "víctima de la Camorra", pero "de la Camorra de la Guardia Civil", y que "las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no están para extorsionar a ciudadanos en este país".

En otro momento añade: "Todo esto no hubiese sido posible sin la activa colaboración de determinadas personas, lo que yo no tengo ninguna gana de que pase es que este señor Antonio Balas se convierta en verdugo de todos nosotros. Y de momento lo que está haciendo es convertirnos a todos en presos y carceleros de él".

Este viernes, los dos testigos han declarado bajo determinadas medidas de seguridad, como que se pixelen sus caras en la grabación oficial de la Sala, porque ambos colaboraron en su día con el CNI, han precisado a EFE fuentes jurídicas.

Los dos testigos ha corroborado el contenido de la grabación de la reunión, según fuentes presentes en la declaración, que detallan que uno sí ha testificado ampliamente mientras el otro lo ha hecho de forma breve.

Han relatado que uno de ellos era amigo de Alejandro Hamlyn y puso al otro, que es abogado, en contacto con este empresario porque quería tener una segunda opinión jurídica sobre los procesos en los que estaba inmerso, por estrategia jurídica, han relatado a EFE fuentes presentes en la declaración.

La empresa Hafesa de Alejandro Hamlyn fue condenada por la Audiencia Nacional por un fraude de hidrocarburos, y este empresario, prófugo de la justicia y residente en Dubái, no compareció ante el juez cuando le citó como testigo, por videoconferencia, el pasado mes de febrero.

Las fuentes precisan que Hamlyn consideraba que tenía información valiosa y quería llegar a un acuerdo con la Fiscalía, y cuando los dos testigos y el empresario estaban abordando este asunto Jacobo Teijelo hizo pasar a Leire Díez y a Javier Pérez Dolset -que estaban en el despacho, en otra sala, porque les podría interesar.

Otras fuentes han precisado que Díez y Dolset no se identificaron como tales, ni ella dijo que era periodista, y que una vez que se unieron a la reunión Leire Díez dijo que quería "trapos sucios de jueces, fiscales y UCO" a cambio de beneficios fiscales y judiciales. EFE