Asociación cáncer mama de Sevilla cifra en 178 las reclamaciones patrimoniales por cribado

Cádiz, 24 abr (EFE).- La presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (AMAMA), Ángela Claverol, ha informado de que ya se han presentado 178 reclamaciones patrimoniales por la crisis del cribado de cáncer de mama en Andalucía, una cifra que sigue creciendo conforme se detectan nuevos casos.

Claverol, que ha comparecido en Cádiz junto al candidato de Adelante Andalucía José Ignacio García para presentar una nueva ley contra el cáncer, ha detallado que estas reclamaciones corresponden a mujeres afectadas por fallos en el programa de detección precoz y que el proceso continúa abierto, ya que "se están presentando todos los días".

La presidenta de AMAMA ha precisado que el número de mujeres que han desarrollado cáncer tras no ser detectado en los cribados ha pasado de 360 a 372, una cifra que sigue aumentando con la aparición de "dos o tres casos por semana".

"Cada vez que vamos a un pueblo o hacemos un taller siguen apareciendo mujeres", ha explicado Claverol, quien ha subrayado que, aunque el ritmo es menor que al inicio de la crisis, el problema "no termina".

La responsable de la asociación ha advertido de que algunas de estas mujeres han desarrollado la enfermedad mientras que otras presentan irregularidades en sus pruebas, lo que, a su juicio, evidencia la gravedad de la situación.

"Esto sigue siendo una catástrofe", ha afirmado, tras lamentar que aún haya mujeres que desconocen su diagnóstico y que podrían estar conviviendo con la enfermedad sin saberlo.

Claverol ha hecho un llamamiento a todas las mujeres andaluzas que se hayan sometido a un cribado para que revisen sus mamografías y soliciten los informes correspondientes, ya que "a día de hoy desgraciadamente hay mujeres andando con cáncer de mama que no lo saben". EFE

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