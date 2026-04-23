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Sanidad retira del mercado un tinte y una mascarilla capilar por dudas de su seguridad

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Madrid, 23 abr (EFE).- La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha informado del cese de comercialización y retirada del mercado de dos productos cosméticos para el cabello, Blonde Henna y Oil Balance, de la marca Real Earth, al no poder garantizar la seguridad de uso.

En un comunicado, la agencia dependiente del Ministerio de Sanidad señala que ha detectado deficiencias metodológicas y falta de información esencial sobre su composición y riesgos tras revisar los informes de estos productos, un tinte y una mascarilla capilar.

Tal y como argumenta, los cosméticos que se comercialicen deben ser seguros para la salud humana cuando se utilicen "en condiciones normales o razonablemente previsibles de uso".

A fin de demostrar su seguridad de un producto cosmético, la persona responsable debe velar para que, antes de la introducción del producto en el mercado, se realice una evaluación basada en la información pertinente y se elabore el correspondiente informe.

Sin embargo, la información contenida en Blonde Henna y Oil Balance "no garantiza que sean seguros para los consumidores", por lo que la Aemps ha tomado estas medidas y las ha comunicado a las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas. EFE

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