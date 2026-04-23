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El 'detective sin nombre' de Eduardo Mendoza llena las calles de Barcelona por Sant Jordi

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Teresa Cànovas

Barcelona, 23 abr (EFE).- El escritor Eduardo Mendoza, que recientemente ha publicado su segundo libro desde que anunció su retirada, 'La intriga del funeral inconveniente', protagonizado por su célebre detective sin nombre, se ha citado este Sant Jordi desde media mañana en Barcelona con sus lectores, que han formado grandes colas en todos los puestos donde ha firmado el autor.

Las recientes declaraciones de Mendoza sobre la celebración de esta jornada en la presentación de su último libro, cuando aseveró que empezaría a hacer campaña para que el 23 de abril se denominara también en Cataluña 'Día del Libro', al considerar a Sant Jordi "un intruso", no han evitado que el Passeig de Gràcia se llenara toda la mañana de lectores que querían una firma del escritor.

En la primera cola de la mañana, una de sus lectoras más fieles, Lola Esteban, que ha explicado a EFE que cree haberse leído "el 85% de los libros que ha escrito [Mendoza]", ha valorado que le es "indiferente" como se llame esta celebración.

"Me da igual. Mientras la gente lea y salga a la calle a disfrutarlo, yo creo que le vale cualquier nombre", ha dicho Esteban.

Aunque parecía que la polémica que levantaron sus palabras podía augurar visitas no deseadas hasta los estands donde firmaba, solo unos pocos se han atrevido a gritarle palabras groseras en las inmediaciones, como "este no quiero que me firme nada", sin que llegaran a los oídos de Mendoza.

En todos los puestos, la multitud que esperaba a Mendoza ha recibido al autor con palabras de afecto y, en cada una de ellas, un gran grupo de personas ha visto cómo el escritor se iba sin que le hubiera firmado el libro: los horarios lo llevaban de un lugar a otro por el centro de Barcelona y no podía atender a todos los presentes.

Aun así, algunos, sin hacer la cola, se acercaban para hacerle una foto y, los más atrevidos, se colaban para confirmarle lo que las aglomeraciones reflejaban: "Se te quiere mucho, Eduardo, mucho", ha comentado una de las personas que no ha querido esperar en fila en el tenderete de firmas de la librería La Central de Barcelona.

De hecho, según han dicho las trabajadoras de esta librería a EFE, antes de que llegara Mendoza se han visto obligadas a mover la mesa donde firmaría el escritor hacia al final del estand para que la multitud que lo estaba esperando no bloqueara todo el ancho de la calle Mallorca.

Aunque en todas las mesas donde Mendoza recibía a los lectores el libro que las llenaba era 'La intriga del funeral inconveniente', su última publicación, muchos se acercaban con sus ejemplares de otras novelas, especialmente 'Sin noticias de Gurb', una obra, que ha admitido un lector, es el libro que lo enganchó a la lectura "hace muchos años".

Pero un amplio grupo de personas se acercaba al autor no por interés personal, sino pensando en un ser querido ávido lector de Mendoza: hijos para sus padres, maridos que querían sorprender a sus mujeres o incluso una madre que le ha pedido a Mendoza dedicarle el libro a su hijo de dos años, "para cuando sepa leer".

Así, a sus 83 años, el escritor ha vuelto a llenar las calles de Barcelona de lectores que querían una ansiada dedicatoria, ya fuera para 'La intriga del funeral inconveniente', 'La cripta embrujada', 'La ciudad de los prodigios' o 'Riña de gatos'. EFE

(foto) (vídeo)

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