Carmelo Ezpeleta: "El deporte de motor es caro, tenemos que crear oportunidades"

Madrid, 23 abr (EFE).- Carmelo Ezpeleta, consejero delegado de Dorna Sports, promotora del Mundial de MotoGP, reconoció que "el deporte de motor es caro" y que es su responsabilidad "crear oportunidades para los que no tienen la posibilidad".

"El deporte de motor es caro. Tener una pelota para jugar al fútbol o al baloncesto es más fácil. Tenemos que crear oportunidades para los que no tienen la posibilidad. Tenemos tres categorías, Moto3, Moto2 y MotoGP. Todos nuestros pilotos son auténticos héroes. Vamos a mantener la herencia del deporte. El verdadero héroe en cualquier deporte es el deportista", apuntó durante 'The Forum', este jueves en el estadio Metropolitano.

El directivo puso en valor su competición: "El campeonato mundial de motociclismo es el más antiguo de deportes de motor. Nuestro esfuerzo desde el principio es mejorar la seguridad y, en segundo lugar, crear una buena plataforma para mostrar este fantástico deporte. El equilibrio entre la Federación y nosotros es muy importante. Hacemos las reglas juntos".

"Nuestro deporte ha crecido porque conectamos, protegemos a los deportistas en todos los sentidos, por eso creamos una Comisión de Seguridad. El segundo pilar son los espectadores, hay que darles reglas fáciles. El deporte de motor es difícil, pero hemos intentado crear un sistema en el que los árbitros son siempre los mismos. Esto hace el deporte más entendible para los espectadores", recalcó.

Sobre los cambios en la industria del deporte, remarcó las adaptaciones del motociclismo: "Hemos estado intentando crear interés para la gente. Nunca es suficiente. Antes decíamos: 'Haz buenas carreras, ponlas en la televisión y será suficiente'. Ahora no. La gente quiere ver a los deportistas, pero son deportistas, no 'showmen'".

"Gastamos mucho dinero en marketing para saber cuál es la opinión de la gente sobre nosotros. Tenemos 22 carreras en 22 sitios diferentes, y es importante relacionarse con las ciudades todo el año, no solo el fin de semana del gran premio", añadió.

"El deporte debe ser global, cubrir una gran parte del mundo, ser interesante para diferentes culturas. Tiene que ser auténtico, realmente deporte, que la gente sepa que corren bajo las mismas reglas. Y finalmente, tener una buena distribución en los medios", concluyó. EFE