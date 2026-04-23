La Junta denuncia que el AVE directo a Málaga vuelve al inicio de la campaña electoral

Málaga, 23 abr (EFE).- La portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, ha denunciado este jueves que la conexión directa de AVE Madrid-Málaga "vuelve mágicamente el 30 de abril", cuando "por la noche, casualmente, comienza la campaña electoral para las elecciones andaluzas".

"Han tenido que convocarse las elecciones para que el ministro (de Transportes, Óscar) Puente se ponga las pilas", ha afirmado la consejera, que ha añadido que "se equivoca de lleno" si piensa que los malagueños se van a "olvidar de estos meses de caos solo por abrir la vía el día que se pegan los carteles".

Ha sostenido que, "tras meses de desprecio, de silencio" y de una gestión que ha calificado de "nefasta" por parte del Ministerio de Transportes, se ha anunciado la reapertura de la conexión directa el 30 de abril.

Ha criticado el "atropello ferroviario que ha durado más de tres meses" a Málaga, "el motor económico de Andalucía", un tiempo durante el que "no ha habido ni un cronograma serio, ni explicaciones técnicas convincentes" sobre la interrupción del servicio, según España.

Además, ha advertido de que esta apertura "no es la normalidad que Málaga merece", puesto que el servicio se operará en una sola vía, lo que "reduce drásticamente la capacidad de la línea", y "habrá menos frecuencias -básicamente la mitad de los trenes-, lo que limitará el acceso a usuarios y trabajadores".

La portavoz andaluza ha exigido al Ministerio que "sigan trabajando a este ritmo de campaña, pero que no cesen hasta que restablezcan la conexión total y los términos de normalidad" porque "aquí no valen parches ni soluciones temporales que nos hacen perder tiempo y competitividad".

"Málaga no necesita un ministro que solo se acuerda de nosotros cuando hay urnas de por medio o para insultar a los malagueños por Twitter; necesitamos un Gobierno que gestione, que invierta y que respete a esta tierra todos los días del año", ha demandado.

En este sentido, ha avisado de que estarán "vigilantes" para que el tren vuelva "con todas las garantías y la frecuencia que nuestra provincia exige por derecho".EFE