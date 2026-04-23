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Swiatek arranca firme

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Madrid, 23 abr (EFE).- La polaca Iga Swiatek, campeona en 2024 y finalista en 2023, tuvo una impecable puesta en escena en el WTA 1.000 de Madrid y obtuvo un convincente triunfo ante la ucraniana Daria Snigur en poco más de una hora para acceder a la tercera ronda.

Swiatek, que se ha puesto a punto para la temporada de tierra en la Academia Rafa Nadal, ganó por 6-1 y 6-2 ante una adversaria que en ningún momento se metió en el partido.

La polaca, otrora número uno del mundo y con once títulos de torneos WTA 1.000 en su historial, dejó en evidencia a Snigur, que veinticuatro horas antes había logrado una de las sorpresas del torneo al eliminar a la rusa Daria Kasatkina por 6-3, 3-6 y 7-6 (13).

Swiatek, cuatro veces campeona de Roland Garros que une a un título en Wimbledon y otro en el Abierto de Estados Unidos, jugará en tercera ronda con la ganadora del choque entre la cabeza de serie número 31, la china Ann Li, o Alycia Parks, procedente de la previa. EFE

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